Слухи: Запуск Red Magic 9 Pro запланирован на 23 ноября

MForum.ru
13.11.2023,
23 ноября ожидается анонс смартфона Red Magic 9 Pro, что почти на месяц раньше, чем в прошлом году был представлен RedMagic 8 Pro. Новинка, под модельным номером NX769J, уже замечена в Geekbench.
Относительно прошлых тестов показатели новинки улучшились: показатель в многоядерном тесте увеличился с 6704 до 7214. Оценка одноядерного процессора также немного улучшилась. Это может быть связано с улучшениями оптимизации. В целом, результаты выглядят многообещающими для первого игрового устройства на базе новейшего процессора Snapdragon 8 Gen 3, а устройство, вероятно, снова изменит потолок игровой производительности.
Процессор Snapdragon 8 Gen 3 представляет собой чип в конфигурации «1+5+2» с одним процессором Cortex-X4, работающим на частоте 3,30 ГГц, пятью ядрами Cortex-A720 и двумя ядрами Cortex-A520. Три из пяти средних ядер (Cortex-A720) работают на частоте 3,2 ГГц, а остальные — на частоте 3,00 ГГц. Последние два ядра эффективности (Cortex-A520) работают на частоте 2,3 ГГц.
В части объемов памяти, предшественник в лице Red Magic 8 Pro (оснащенный процессором Snapdragon 8 Gen 2) предлагался с 8,12 и 16 Гб ОЗУ и 128, 256 и 512 Гб встроенной памяти. В этом устройстве также был установлен чип Red Core R2, разработанный Nubia.
Что касается дисплея, использовалась 6,8-дюймовая панель с разрешением 2480×1116 с подэкранной камерой. При этом технология UDC совершенствуется из года в год, и ожидается, что в Red Magic 9 Pro она будет лучше, чем в Red Magic 8 Pro. Так как Red Magic 8 Pro был ориентирован на игры, его фото часть была относительно скромной – 50 Мп основной сенсор, 8 Мп сверхширокоугольная камера и 2 Мп камера для макро.
За автономность отвечал аккумулятор 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
10.11. [Новинки] Анонсы: Honor X50i+ с 512 Гб памяти и 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
23.10. [Новинки] Слухи: В работе Nubia Z60, Z60 Ultra и Z60 Fold / MForum.ru
17.10. [Новинки] Слухи: Nubia Z60 на Snapdragon 8 Gen 3 получит подэкранную камеру / MForum.ru
13.10. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Honor Magic Vs2 представлен официально / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Начались предпродажи Honor V Purse / MForum.ru
14.11. [Новинки] Анонсы: Teclast T60 – 12-дюймовый планшет за 899 юаней / MForum.ru
14.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A15 5G замечен Geekbench / MForum.ru
14.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Watch 3 на BlueOS представлены официально / MForum.ru
13.11. [Новинки] Слухи: Запуск Red Magic 9 Pro запланирован на 23 ноября / MForum.ru
10.11. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 13C оценен в 115 евро / MForum.ru
10.11. [Новинки] Анонсы: Honor X50i+ с 512 Гб памяти и 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
09.11. [Новинки] Анонсы: Представлен JioPhone Prima 4G с KaiOS и поддержкой VoLTE / MForum.ru
09.11. [Новинки] Это интересно: Oppo рассказала о будущих камерах своих устройств / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: В Индонезии появился Vivo Y27s со Snapdragon 680 / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Wiko Hi Enjoy 60s 5G с HarmonyOS / MForum.ru
08.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A25 появился на рендерах / MForum.ru
07.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi 13C / MForum.ru
06.11. [Новинки] Анонсы: Poco C65 – чипсет Helio G85 и 6.74-дюймовый дисплей с частотой 90 Гц / MForum.ru
06.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo A2 с Dimensity 6020, 50 Мп камерой и 512 Гб памяти / MForum.ru
03.11. [Новинки] Слухи: Honor X50i+ со 108 Мп камерой представят 10 ноября / MForum.ru
03.11. [Новинки] Слухи: Poco C65 представят 5 ноября / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze 2 5G с Dimensity 6020 представлен официально / MForum.ru
02.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о камерах Realme GT5 Pro / MForum.ru
02.11. [Новинки] Слухи: Motorola Moto G Power 5G (2024) появился на рендерах / MForum.ru
02.11. [Новинки] Слухи: OnePlus 12 получит многоуровневый CMOS-датчик Sony Lytia / MForum.ru