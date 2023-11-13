Слухи: Запуск Red Magic 9 Pro запланирован на 23 ноября

13.11.2023, MForum.ru

23 ноября ожидается анонс смартфона Red Magic 9 Pro, что почти на месяц раньше, чем в прошлом году был представлен RedMagic 8 Pro. Новинка, под модельным номером NX769J, уже замечена в Geekbench.

Относительно прошлых тестов показатели новинки улучшились: показатель в многоядерном тесте увеличился с 6704 до 7214. Оценка одноядерного процессора также немного улучшилась. Это может быть связано с улучшениями оптимизации. В целом, результаты выглядят многообещающими для первого игрового устройства на базе новейшего процессора Snapdragon 8 Gen 3, а устройство, вероятно, снова изменит потолок игровой производительности.

Процессор Snapdragon 8 Gen 3 представляет собой чип в конфигурации «1+5+2» с одним процессором Cortex-X4, работающим на частоте 3,30 ГГц, пятью ядрами Cortex-A720 и двумя ядрами Cortex-A520. Три из пяти средних ядер (Cortex-A720) работают на частоте 3,2 ГГц, а остальные — на частоте 3,00 ГГц. Последние два ядра эффективности (Cortex-A520) работают на частоте 2,3 ГГц.

В части объемов памяти, предшественник в лице Red Magic 8 Pro (оснащенный процессором Snapdragon 8 Gen 2) предлагался с 8,12 и 16 Гб ОЗУ и 128, 256 и 512 Гб встроенной памяти. В этом устройстве также был установлен чип Red Core R2, разработанный Nubia.

Что касается дисплея, использовалась 6,8-дюймовая панель с разрешением 2480×1116 с подэкранной камерой. При этом технология UDC совершенствуется из года в год, и ожидается, что в Red Magic 9 Pro она будет лучше, чем в Red Magic 8 Pro. Так как Red Magic 8 Pro был ориентирован на игры, его фото часть была относительно скромной – 50 Мп основной сенсор, 8 Мп сверхширокоугольная камера и 2 Мп камера для макро.

За автономность отвечал аккумулятор 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт.