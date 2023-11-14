Анонсы: Vivo Watch 3 на BlueOS представлены официально

14.11.2023, MForum.ru

Состоялся официальный анонс смарт-часов Vivo Watch 3. Новинка стала первым устройством на базе специально созданной BlueOS от vivo. Vivo Watch 3 выпускается в единственном размере – 46,1 мм (вес 36 г.) и доступна в двух дизайнах.

Vivo Watch 3 оснащены 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 466x466 пикселей и функцией постоянного включения. Корпус часов круглый, а стекло сверху изогнутое, без рамки. Версия vivo Watch 3 с кожаным ремешком имеет двойные ушки, версия без ушек и оснащена силиконовыми ремешками.

Для управления Vivo Watch 3 получили вращающуюся заводную головку из нержавеющей стали, облегчающую навигацию по пользовательскому интерфейсу. Также она выполняет функцию кнопки, а под ней находится вторая кнопка.

В программной части Vivo Watch 3 работают под управлением собственной BlueOS от vivo. Она поддерживает установку приложений и встроенный магазин. BlueOS включает интеграцию помощника Vivo Jovi, а также обширный каталог функций мониторинга здоровья и фитнеса. На текущий момент BlueOS имеет 10 встроенных циферблатов.

В Vivo Watch 3 используется датчик здоровья Star Ring, обеспечивающий 8-канальное отслеживание сердечного ритма и 16-канальное отслеживание уровня кислорода в крови. Также есть отслеживание сна и тренер по бегу.

Аккумулятор емкостью 505 мАч обеспечивает до 16 дней автономной работы без Bluetooth, до 8 дней в режиме Bluetooth с уведомлениями и до 3 дней при включенном режиме и интенсивном использовании.

Vivo Watch 3 выпускается в версиях только с Bluetooth и eSIM. Модель только с Bluetooth силиконовым ремешком стоит 1099 юаней, с поддержкой Bluetooth и eSIM – 1299 юаней. Варианты с кожаным ремешком – на 100 юаней дороже аналогичной версии с силиконовым ремешком.