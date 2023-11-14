Слухи: Samsung Galaxy A15 5G замечен Geekbench

MForum.ru
14.11.2023,
Ожидается, что Samsung выпустит как минимум две модели Galaxy A15 в первом квартале 2024 года. Информация о Samsung Galaxy A15 4G появлялась ранее, на этот раз в Geekbench отметился A15 5G, который оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 6100+.
Galaxy A15 5G (SM-A156B) набрал 664 «одноядерных» баллов и 1717 баллов в многоядерном тесте, что соответствует Galaxy A15 4G (SM-A155F), который также появился в списке Geekbench в прошлом месяце. Модель 5G оснащена 4 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 14 с, предположительно, с One UI 6 поверх него.
Также среди спецификаций Samsung Galaxy A15 5G упоминаются 6,5-дюймовый OLED-экран разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц, 50 Мп сенсор тыловой камеры, 13 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 5000 мАч.
© Антон Печеровый,
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