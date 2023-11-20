Слухи: Honor 100 и Honor 100 Pro представят 23 ноября

MForum.ru
20.11.2023,
23 ноября Honor собирается анонсировать смартфоны Honor 100 и Honor 100 Pro на китайском рынке. Перед запуском на Weibo появились характеристики, конфигурации и цены обоих смартфонов.
Согласно утечкам, Honor 100 и Honor 100 Pro получат 6,78-дюймовую четырехизогнутую OLED-панель. Как показали официальные рендеры, стандартная модель будет иметь одно отверстие для сэлфи-камеры, тогда как версия Pro будет получит вырез в форме таблетки для системы двойной селфи-камеры.
Фоточасть Honor 100 будет включать в себя 50-мегапиксельный датчик IMX816 на передней панели и 50-мегапиксельный основной задний датчик IMX906 с поддержкой OIS, дополненный 12-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом.
Система двойной селфи-камеры Honor 100 Pro будет состоять из 50-мегапиксельной основной камеры IMX816 и 32-мегапиксельного датчика, который выглядит как сверхширокоугольный объектив. Конфигурация тыловой камеры этого смартфона будет включать в себя 50-мегапиксельную основную камеру IMX906 с поддержкой OIS, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 32-мегапиксельный телеобъектив.
Серия Honor 100 будет работать на Android 14 с оболочкой Magic OS поверх него. Сообщается, что оба телефона оснащены аккумулятором емкостью 5450 мАч с возможностью быстрой зарядки 100 Вт. Оба устройства получат пластиковый корпус, двойные динамики, NFC, ИК-передатчик и линейный двигатель по оси X.
В части аппаратной платформы Honor 100 будет оснащен недавно представленным процессором Snapdragon 7 Gen 3, а Honor 100 Pro – более мощным чипсетом Snapdragon 8 Gen 2. Серия Honor 100 будет поставляться с оперативной памятью до 16 ГБ и встроенной памятью до 512 ГБ.
Утечка информации о ценах предполагает, что обе модели будут доступны в трех вариантах: 12 ГБ + 256 ГБ, 16 ГБ + 256 ГБ и 16 ГБ + 512 ГБ. Ожидается, что варианты Honor 100 будут стоить 2799 юаней (~390 долларов США), 3099 юаней (~432 доллара США) и 3399 юаней (~473 доллара США) соответственно. Honor 100 Pro могут стоить 3699 юаней (~515 долларов США), 3999 юаней (~557 долларов США) и 4299 юаней (~599 долларов США), соответственно.
© Антон Печеровый,
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