Слухи: Появилось больше информации о Honor 100

21.11.2023, MForum.ru

Серия Honor 100 выйдет 23 ноября. Ожидается, что базовый вариант станет первым в мире смартфоном с чипсетом Snapdragon 7 Gen 3, а 100 Pro должен получить чипсет Snapdragon 8 Gen 2.

Новые данные показали, что как Pro, так и базовая версия Honor 100 будут поддерживать зарядку мощностью 100 Вт. Оба телефона будут оснащены одинаковыми экранами разрешением 1220p с частотой ШИМ 3840 Гц и пиковой яркостью до 2600 нит.

Согласно утечкам из Китая, Honor 100 будет использовать основную камеру разрешением 50 МП с оптической стабилизацией изображения, дополненную сверхширокоугольным сенсором разрешением на 12 Мп. Селфи-камера также получит сенсор разрешением 50 МП.

В Honor 100 Pro добавится портретная камера разрешением 32 МП на задней панели, также с оптической стабилизацией изображения, а фронтальная камера этой модели на 50 МП получит вспомогательную камеру на 2 МП внутри отверстия в форме таблетки.

Если слухи верны, и 100, и 100 Pro будут иметь три комбинации памяти — 12/256 ГБ, 16/256 ГБ и 16/512 ГБ. Цены в Китае начнутся от 2799 юаней (390 долларов США) за Honor 100 и от 3699 юаней (515 долларов США) за Honor 100 Pro.