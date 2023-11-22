Слухи: Realme V50 и Realme V50s представят в декабре

22.11.2023, MForum.ru

В сети появилась информация о смартфонах Realme V50 и Realme V50s. По данным China Telecom новинки поступят в продажу 10 декабря.

Realme V50 оснащен 6,72-дюймовой ЖК-панелью разрешением FHD+ и, предположительно, частотой обновления 120 Гц. Разрешение тыловой камеры составит 13 Мп, в качестве вспомогательного используется сенсор разрешением 2 Мп. Фронтальная камера – 8 Мп.

Аппаратная часть Realme V50 базируется на чипсете Dimensity 6100 Plus, который дополняют до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч, максимальная мощность заряда 18 Вт. Дактилоскопический сенсор размещен на боковом торце. Программная часть – Android 13 с пользовательским интерфейсом Realme поверх него.

Realme V50 поступит в продажу в оттенках Midnight Black и Dawn Purple. Ожидаемые конфигурации памяти включают в себя комбинации 4+128 Гб, 6+128 Гб, а также 8+128 Гб. Цены составят 1199, 1399 и 1799 юаней, соответственно. Что интересно, по данным источникам Realme V50s будет аналогичен Realme V50 как по железу, так и по ценам, а отличия устройств пока не раскрываются.