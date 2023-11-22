Анонсы: Представлен Vivo Y12 с HD+ дисплеем, чипсетом Helio G85 и АКБ 5000 мАч

22.11.2023, MForum.ru

Vivo Y12 представляет собой 4G-смартфон на базе чипсете MediaTek Helio G85. Объем оперативной памяти новинки – 6 Гб (LPDDR4x), встроенной памяти – 128 Гб (eMMC 5.1) с возможностью расширения с помощью слота для карт microSD.

Диагональ экрана Vivo Y12 составляет 6,56-дюйма, а его разрешение HD+ (720 x 1612 пикселей). В каплевидном вырезе разместилась 8 Мп камера для сэлфи, тыловая камера представляет собой сочетание 13 Мп основного сенсора и 2 Мп сенсора для определения глубины сцены.

Vivo Y12 4G оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, поддерживающим зарядку мощностью 15 Вт через порт USB-C. Дактилоскопический сенсор размещен на боковой грани, также отметим сохранившийся аудиоразъем 3,5 мм. Габариты новинки – 163,74 x 75,43 x 8,09 мм, вес – 186 граммов. ОС – Origin OS 3 на базе Android 13.

Купить Vivo Y12 в цветах Wild Green и Crystal Purple можно за 999 юаней ($140).