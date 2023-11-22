Мнения: Акции для абонентов, куда нацеливаться - на существующую абонбазу или вовне

MForum.ru

Мнения: Акции для абонентов, куда нацеливаться - на существующую абонбазу или вовне

22.11.2023, MForum.ru

Интересную цитату выдала пресс-служба Вымпелком, подсмотрел ее у Эльдара Муртазина:

 

 

"В этом году мы приняли решение сделать «новогоднюю» акцию для действующих клиентов билайна и сконцентрироваться на поощрении тех, кто уже пользуется нашими услугами, предложив всем пользователям нашего флагманского решения — Тарифа UP — 100 Гб мобильного трафика, которые можно потратить в течение следующих 12 месяцев. Это знак благодарности за лояльность и поддержку от наших клиентов. Мы верим, что такой подход способствует долгосрочному здоровому развитию не только билайна, но и всего телеком-рынка.

В то же время, мы не будем устраивать акционные предложения для привлечения новых клиентов. Такие акции, хоть и кажутся привлекательными на первый взгляд, зачастую могут проводиться «в убыток» для оператора, который рассчитывает впоследствии повысить цены на свои услуги. билайн считает такую практику порочной и не хочет участвовать в подобных «играх», вводящих клиентов в заблуждение. Мы убеждены, что эта практика наносит вред всей отрасли: порождает иллюзию роста клиентской базы, вводит в заблуждение не только клиентов, но и акционеров компании.

«Надутая» клиентская база, создаваемая подобными акциями, искажает реальную картину, что приводит к неэффективному использованию инвестиционных средств. Все это явно не способствует оздоровлению и самодостаточному развитию нашего рынка".

Хочу поприветствовать этот подход и готов аргументировать свое мнение.

Акции, нацеленные на "надувание" абонбазы за счет прямого переманивания абонентов других операторов - дело распространенное. Но насколько эффективное?

Во-первых, очень часто информация о таких акциях направляется в том числе и на собственную абонентскую базу оператора. Не знаю, как вам, а мне всегда несколько досадно видеть предложение, которое адресовано не мне, как действующему абоненту компании, а лишь тем, кто подключится к оператору, вдохновленный этой акцией. Я бы сказал, что это даже демотивирует и негативно влияет на мою лояльность.

Во-вторых, в рамках таких акций абонбаза оператора наполняется специфическими абонентами, которые активно (часто) переходят между практически всеми операторами рынка, гоняясь как раз за такими акционными предложениями. Лояльность у таких абонентов нулевая, время жизни - минимальное. Да, бывает, что оператора и это устраивает, например, когда очень нужно срочно улучшить показатели размера абонбазы "под отчет", например, или под закрытие бонусов для менеджмента. А что затем эти абоненты быстро уйдут, - не важно.

Мне представляется, что чем дальше, тем больше, операторам стоило бы относится к абонентской базе, не как к безликому числу подключенных аккаунтов, а как относятся к участникам сообществ в соцсетях. С фокусом усилий не наружу а внутрь сообщества (абонбазы). В этой парадигме было бы разумно применять неплохо разработанные инструменты для работы с сообществами - геймификацию, поощрения лояльности и активности этой базы. Вложения в свою базу пользователей могут окупиться куда в большей степени, чем вложения в прямое переманивание. Выигрыш будет как в росте лояльности (NPS) и времени жизни имеющейся абонентской базы, так и в изменении структуры тех, кто будет подключаться к такому оператору. Т.к. подключаться будут не интересующиеся сиюминутным выигрышем в виде текущей акции, а те, кого больше привлекает долгосрочное сотрудничество с компанией, способной оценить эту долгосрочную приверженность.

Это гипотеза. Но мне она представляется вполне жизнеспособной. Если абоненты будут ощущать себя частью операторского сообщества, некоторые из них станут "рекламными агентами" своего оператора, рекомендуя его другим, а главное - годами оставаясь абонентом этого оператора. Один из шагов в этом направлении - акции, нацеленные на награждения своей абонентской базы, не только материальные, кстати. И в этом плане решение "ВымпелКом" представляется мне стратегически верным.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: акции операторов ВымпелКом мнения

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 5 ms, lookup=0 ms, find=5 ms

Последние сообщения в форумах

31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...
28.08.2023 17:51 ABloud Тема: Забайкальский край (ранее Читинская область и Агинский-Бурятский округ) (04.12.2007)
[Развитие сетей. Забайкальский край. МегаФон] Новую базовую станцию запустил МегаФон в забайкальской глубинке 28 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Доступ к современным цифровым ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

22.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y12 с HD+ дисплеем, чипсетом Helio G85 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

22.11. [Новинки] Слухи: Realme V50 и Realme V50s представят в декабре / MForum.ru

21.11. [Новинки] Слухи: Redmi Note 13 5G готовится к глобальному релизу / MForum.ru

21.11. [Новинки] Слухи: Появилось больше информации о Honor 100 / MForum.ru

20.11. [Новинки] Слухи: Honor 100 и Honor 100 Pro представят 23 ноября / MForum.ru

20.11. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 13R Pro представлен официально / MForum.ru

16.11. [Новинки] Слухи: Lava Agni 2S представят в ближайшие недели / MForum.ru

16.11. [Новинки] Слухи: В сети появились подробности о Redmi Note 13R Pro / MForum.ru

15.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Meizu 21 / MForum.ru

15.11. [Новинки] Слухи: Vivo V30 со Snapdragon 7 Gen 3 замечен в Geekbench / MForum.ru

14.11. [Новинки] Анонсы: Teclast T60 – 12-дюймовый планшет за 899 юаней / MForum.ru

14.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A15 5G замечен Geekbench / MForum.ru

14.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Watch 3 на BlueOS представлены официально / MForum.ru

13.11. [Новинки] Слухи: Запуск Red Magic 9 Pro запланирован на 23 ноября / MForum.ru

10.11. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 13C оценен в 115 евро / MForum.ru

10.11. [Новинки] Анонсы: Honor X50i+ с 512 Гб памяти и 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

09.11. [Новинки] Анонсы: Представлен JioPhone Prima 4G с KaiOS и поддержкой VoLTE / MForum.ru

09.11. [Новинки] Это интересно: Oppo рассказала о будущих камерах своих устройств / MForum.ru

08.11. [Новинки] Анонсы: В Индонезии появился Vivo Y27s со Snapdragon 680 / MForum.ru

08.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Wiko Hi Enjoy 60s 5G с HarmonyOS / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: