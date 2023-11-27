Слухи: Появились подробности о смартфоне OnePlus 12

27.11.2023, MForum.ru

5 декабря в Китае OnePlus анонсирует смартфон OnePlus 12. Хотя бренд постепенно анонсировал появление устройства, он не раскрыл его дизайн. Однако изображение баннера, которое появляется на Oppo Mall, раскрыло дизайн задней части новинки и подтвердило ее цветовые варианты.

Как видно на изображении, общий дизайн OnePlus 12 очень похож на OnePlus 11. На задней панели расположен круглый модуль камеры, в котором размещены три камеры; четвертое кольцо камеры имеет внутри несколько датчиков и логотип «H» для бренда Hasselblad. Светодиодная вспышка расположена в верхнем левом углу за пределами круглого модуля камеры. Изображение подтверждает, что устройство будет доступно в трех оттенках: черном Classic Black, белом Pristine White и зеленом Vibrant Green.

По слухам OnePlus 12 будет оснащен 6,82-дюймовым OLED-дисплеем BOE X1 с разрешением 2K с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 3000 нит. Версия для рынка Китая будет работать на Android 14 с оболочкой ColorOS 14, а глобальная версия, запуск которой ожидается в январе 2024 года, будет работать на Android 14 с OxygenOS 14 поверх него.

На передней панели OP12 будет установлена 32-мегапиксельная селфи-камера. Тыловая камера будет включать 50-мегапиксельный основной сенсор LYT-808 с поддержкой OIS, сверхширокоугольный объектив IMX581 на 48 мегапикселей и телеобъектив с перископом на 64 мегапикселя с 3-кратным оптическим зумом.

Основой железа станет Snapdragon 8 Gen 3, который будут дополнять до 16 Гб оперативной памяти LPDDR5x до 1 ТБ и хранилища UFS 4.0. Емкость АКБ составит 5400 мАч, мощность проводной зарядки – 100 Вт, беспроводной – 50 Вт.