Слухи: Для Realme GT 5 Pro подтверждена система охлаждения площадью 12 000 кв. мм

28.11.2023, MForum.ru

Следующий флагманский телефон Realme, Realme GT 5 Pro, будет анонсирован 4 декабря в Китае. Как и GT 5 с процессором Snapdragon 8 Gen 2, модель Pro будет смартфоном, ориентированным на производительность. Новые тизеры раскрыли некоторые подробности о новинке.

Как и другие флагманские телефоны на базе Snapdragon 8 Gen 3, Realme GT 5 Pro будет оснащен оперативной памятью LPDDR5x и хранилищем UFS 4.0. Устройство с номером модели RMX3888 уже было замечено в Geekbench в версии с 24 ГБ оперативной памяти. Вполне вероятно, что этот вариант устройства предложит 1 ТБ встроенной памяти.

Realme GT 5 Pro обещает впечатляющее улучшение возможностей рассеивания тепла. Благодаря новейшей системе охлаждения 3VC Iceberg он обеспечивает беспрецедентное охлаждение испарительной камеры площадью 12 000 мм², превосходя по эффективности даже профессиональные игровые смартфоны.

Усовершенствованная система охлаждения Realme GT 5 Pro, в шесть раз превышает теплопроводность своих аналогов. Она, по данным производителя, обеспечивает максимальное снижение температуры ядра процессора на 21,8°C. Подобная система охлаждения позволяет Snapdragon 8 Gen 3 обеспечивать непревзойденную производительность.

Еще одним аспектом производительности GT 5 Pro является размер аккумулятора и возможности зарядки. Утечки показали, что устройство будет оснащено двухъячеечной батареей емкостью 5400 мАч, которая поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Благодаря более ранним утечкам о Realme GT 5 Pro известно, что он будет оснащен 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с изогнутыми краями, разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Разрешение фронтальной камеры 32 Мп, тыловая состоит из 2 сенсоров разрешением 50 Мп (основной LYT-808 с оптической стабилизацией изображения и телеобъектив IMX890 с 3-кратным оптическим зумом) и 8 Мп сенсора со сверхширокоугольной оптикой. ОС – Android 14 с оболочкой Realme UI 5.