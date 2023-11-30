Слухи: iQOO работает над планшетом с экраном 8,8 дюйма

MForum.ru
30.11.2023,
В сети появилась информация, что бренд iQOO работает над преемником планшета iQOO Pad, анонсированного ранее в этом году. Кроме того, источник утверждает, что в разработке находится и планшет iQOO меньшего размера.
В новом сообщении на Weibo типстер Digital Chat Station сообщил о существовании высокопроизводительного планшета iQOO с размером экрана 8,8 дюйма. Однако он не упомянул название устройства.
Напомним, недавно тот же информатор сообщил, что бренд также работает над планшетом на базе Dimensity 9300, который может носить брендинг iQOO Pad 2. Следовательно, существует вероятность того, что 8,8-дюймовый планшет iQOO может называться iQOO Pad Air или SE.
Источник также сообщил, что 8,8-дюймовый планшет iQOO будет анонсирован во втором квартале 2024 года, после Vivo Pad 3. По слухам, запуск планшета Vivo Pad 3 и серии складных телефонов Vivo X Fold 3 ожидается в апреле 2024 года. Таким образом, предполагаемый iQOO Pad Air может быть представлен апреле или мае 2024 года.
К сожалению, другой информации о предполагаемом iQOO Pad Air нет. Зато известно, что в декабре бренд планирует представить iQOO Neo 9 и Neo 9 Pro, дата пока неизвестна. А 12 декабря официально дебютирует долгожданный iQOO 12 5G, работающий на Snapdragon 8 Gen 3. Ожидается, что iQOO 12 дебютирует не только на внутреннем рынке, но и в других странах.
© Антон Печеровый,
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