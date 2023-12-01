Анонсы: Vivo Y100i – 5G-смартфон с 512 Гб памяти

MForum.ru
01.12.2023,
Vivo Y100i представляет собой смартфон с чипсетом 5G, большим объемом памяти и аккумулятором емкостью 5000 мАч. В Китае новинка оценена в 1599 юаней, прием предварительных заказов уже начался, а старт отгрузок – 2 декабря.
Vivo Y100i оснащен плоским ЖК-экраном диагональю 6,64 дюйма, разрешением Full HD+ и круглым вырезом для селфи-камеры. Сканер отпечатков пальцев переехал на клавишу включения на правой стороне.
Основа «железа» vivo Y100i — чипсет Dimensity 6020. Этот чип выпускается по 7-нм технологии и имеет два производительных ядра (2,2 ГГц), остальные шесть энергоэффективных ядер работают на частоте 2,0 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 12 ГБ, а встроенной памяти — 512 ГБ, что делает Y100i вторым телефоном vivo Y с таким большим количеством места для файлов (первый – vivo Y100).
Тыловая камера включает в себя основной 50 Мп сенсор с диафрагмой f/1,8, который дополняет 2 Мп вспомогательный. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп.
Y100i оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт. Среди других особенностей — OriginOS 3 на базе Android 13, аудиоразъем 3,5 мм и двойной слот для нано-SIM.
Купить Vivo Y100i можно в розовом, синем и черном цветах. Информации о глобальном релизе новинки пока нет, но он вполне вероятен, учитывая доступность серии Y100 за пределами Китая.
© Антон Печеровый,
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