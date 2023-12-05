Слухи: Серию Vivo S18 представят 14 декабря

05.12.2023, MForum.ru

На прошлой неделе вице-президент Vivo сообщил, что ожидает анонса серии S18 4 декабря. Однако в реальности анонс состоится 14 декабря, а сама серия будет включать в себя 3 смартфона: доступный S18e, базовый S18 и топовый S18 Pro.

Цзя Цзиндун, вице-президент и генеральный директор по стратегии бренда и продукта компании Vivo, сообщил, что вариант Pro получит чипсет Dimensity 9200+ и камеру на 50 Мп с датчиком Sony IMX920, который присутствует в активе недавно представленного флагманского смартфона X100. Этот смартфон также позаимствовал сверхширокоугольную камеру разрешением 50 МП из линейки X100, а телеобъектив получил сенсор разрешением 12 МП и объектив f/2.0 с 2-кратным оптическим зумом, как в vivo X90s.

Кроме того Vivo S18 Pro получит экран с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор емкостью 5000 мАч в тонком корпусе и собственный генеративный искусственный интеллект под названием BlueLM. Что касается базовой модели, она будет оснащаться чипсетом Snapdragon 7 Gen 3, что подтверждает предыдущие слухи.