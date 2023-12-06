Анонсы: В Индии представлен Redmi 13C 5G с чипсетом Dimensity 6100 Plus

MForum.ru
06.12.2023,
Как и планировалось, Xiaomi представила смартфоны серии Redmi 13C в Индии. Устройства будут доступны в двух версиях, отличающихся железом и поддерживаемыми сетями. Причем для 5G-версии планируется глобальный релиз.
Redmi 13C 5G получил дизайн с плоскими гранями и 6,74-дюймовым дисплеем разрешением HD+ (1600 x 720 пикселей). Помимо постоянного затемнения экран новинки может порадовать защитным стеклом Corning Gorilla Glass, поддержкой частоты обновления экрана 90 Гц и пиковой яркостью в 600 нит.
Redmi 13C 5G базируется на чипсете MediaTek Dimensity 6100 Plus в сочетании с оперативной памятью LPDDR4x и хранилищем UFS 2.2. В программной части речь идет об оболочке MIUI 14 на базе Android 13.
Фоточасть Redmi 13C 5G включает в себя 50 Мп тыловую камеру в сочетании с неназванным дополнительным сенсором. На передней панели размещена 5-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков.
Варианты подключения телефона включают две SIM-карты, 5G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GNSS и USB Type-C. Также присутствуют дактилоскопический сенсор на боковом торце, слот для карт MicroSD и разъем для наушников 3,5 мм.
За автономность отвечает АКБ емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Но в комплект поставки входит зарядное устройство мощностью лишь 10 Вт.
На индийском рынке Redmi 13C 5G доступен в конфигурациях 4 + 128 ГБ (10 999 индийских рупий, $130), 6 + 128 ГБ ( 12 499 индийских рупий, $150) и 8 + 256 ГБ (14 499 индийских рупий, $175). Купить новинку можно в черном Startrail Black, серебристом Startrail Silver или зеленом Startrail Green. Начало продаж 16 декабря, через розничные магазины Mi.com, Amazon India и Xiaomi.
© Антон Печеровый,
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