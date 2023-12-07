Слухи: Realme C67 5G представят 14 декабря

07.12.2023, MForum.ru

Бренд Realme объявил, что представит Realme C67 5G 14 декабря в Индии в полдень по местному времени, что сделает его первым смартфоном C-серии с поддержкой 5G.

Realme также раскрыла дизайн C67 5G. Новинка получит экран с круглым вырезом под фронтальную камеру и круглый островок камеры на задней панели. Разрешение основного сенсора тыловой камеры составляет 50 Мп.

На правом торце Realme C67 5G разместились регулятор громкости и кнопка питания, внизу находится порт USB-C, 3,5-мм разъем для наушников, микрофон и динамик. Емкость АКБ производитель пока не раскрыл, но сообщил, что новинка будет поддерживать быструю зарядку мощностью 33 Вт. Толщина C67 5G составит 7,89 мм.

По словам производителя представленная на фото модель зеленого цвета Sunny Oasis, получила дизайн «вдохновленный природой». До анонса осталось менее недели и, скорее всего, за это время Realme раскроет еще ряд особенностей новинки.