Слухи: Появились подробности о Samsung Galaxy A25 5G

07.12.2023, MForum.ru

Впервые информация о Galaxy A25 5G появилась еще в июне, когда дизайн смартфона стал известен благодаря 3D-рендерингам CAD. В августе, стали известны характеристики камеры устройства, а с ноября начали появляться прочие подробности о новинке.

Согласно утечкам, Galaxy A25 5G получил 6,5-дюймовый дисплей Super AMOLED разрешением FHD+, с частотой обновления 120 Гц и пиковым уровнем яркости 1000 нит, а также каплевидным вырезом под фронтальную камеру.

Основой аппаратной платформы станет чипсет Exynos 1280 в сочетании с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. За автономность отвечает АКБ емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт.

Samsung Galaxy A25 5G будет оснащен тройной камерой на задней панели, состоящей из основного датчика 50 МП с OIS, сверхширокоугольного модуля 8 МП и макрокамеры 2 МП. На передней панели будет установлена 13-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков.

В программной части устройство будет поставляться с One UI 6 на базе Android 14. Кроме того, оно получит четыре поколения обновлений ОС и пять лет обновлений безопасности. Смартфон также будет оснащен рядом фирменных функций, включая Samsung Knox и Samsung Wallet.