Анонсы: Realme GT5 Pro дебютировал в Китае

08.12.2023, MForum.ru

Realme GT5 Pro является настоящим флагманом, у которого есть немало общих компонентов с OnePlus 12. Внешне Realme GT5 Pro — симпатичная вещь задней панелью из веганской кожи в цветах Red Rock и Bright Moon. Также есть модель Starry Night с текстурированной стеклянной отделкой.

Realme GT5 Pro оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 2780x1264 пикселей, максимальной частотой обновления 144 Гц, частотой дискретизации сенсорного экрана 2160 Гц и максимальной яркостью 4500 нит. Пиковая яркость может достигать 1000 нит при ручном управлении и до 1600 нит при автоматической яркости. В панель также встроен сканер отпечатков пальцев.

Внутри находится новейший чип Snapdragon 8 Gen 3, работающий в паре с 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, а также 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ хранилища UFS 4.0. Для охлаждения GT5 Pro оснащен испарительной камерой площадью 12 000 мм².

Как и OnePlus 12, Realme GT5 Pro оснащен аккумулятором емкостью 5400 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.

Основная камера идентична OnePlus 12, но вспомогательные сенсоры отличаются. В основной камере используется 50-мегапиксельная матрица LYT-808 с диагональю 1/1,4 дюйма и объектив 23 мм f/1,69. Камера с перископическим зумом оснащена гораздо более крупным 1/1,56-дюймовым сенсором IMX890 разрешением 50 МП и объективом 65 мм f/2,6, что соответствует Oppo Find X6 Pro. Кроме того, есть сверхширокоугольная камера с фиксированным фокусом и диафрагмой f/2,2 с разрешением 8 МП и сенсором размером 1/4,0 дюйма.

Realme GT5 Pro оснащен стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, сложным линейным вибромотором для превосходных тактильных ощущений и имеет степень защиты IP64 для полной защиты от пыли и брызг воды.

Также отметим что Realme GT5 Pro поддерживает управление жестами, включая жест разблокировки ладонью, который, по словам Realme, так же безопасен, как разблокировка по лицу (хотя и не так безопасен, как биометрический вариант).

Прием предварительных заказов уже начался, отгрузки стартуют 14 декабря. В качестве бонуса Realme включит в комплект пару Realme Buds Classic Edition 2 и предложит 100 юаней (15 долларов США) в качестве выгоды для других покупок в своем интернет-магазине в Китае. С учетом скидки модель 12/256 ГБ стоит 3 298 юаней, модель 16/256 ГБ — 3 598, модель 16/512 ГБ — 3 898 юаней. Топовая версия с объемами памяти 16 ГБ/1 ТБ стоит 4 198 юаней.