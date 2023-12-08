Анонсы: Realme GT5 Pro дебютировал в Китае

MForum.ru

Анонсы: Realme GT5 Pro дебютировал в Китае

08.12.2023, MForum.ru

Realme GT5 Pro является настоящим флагманом, у которого есть немало общих компонентов с OnePlus 12. Внешне Realme GT5 Pro — симпатичная вещь задней панелью из веганской кожи в цветах Red Rock и Bright Moon. Также есть модель Starry Night с текстурированной стеклянной отделкой.

Анонсы: Realme GT5 Pro дебютировал в Китае

Realme GT5 Pro оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 2780x1264 пикселей, максимальной частотой обновления 144 Гц, частотой дискретизации сенсорного экрана 2160 Гц и максимальной яркостью 4500 нит. Пиковая яркость может достигать 1000 нит при ручном управлении и до 1600 нит при автоматической яркости. В панель также встроен сканер отпечатков пальцев.

Анонсы: Realme GT5 Pro дебютировал в Китае

Внутри находится новейший чип Snapdragon 8 Gen 3, работающий в паре с 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, а также 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ хранилища UFS 4.0. Для охлаждения GT5 Pro оснащен испарительной камерой площадью 12 000 мм².

Анонсы: Realme GT5 Pro дебютировал в Китае

Как и OnePlus 12, Realme GT5 Pro оснащен аккумулятором емкостью 5400 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.

Анонсы: Realme GT5 Pro дебютировал в Китае

Основная камера идентична OnePlus 12, но вспомогательные сенсоры отличаются. В основной камере используется 50-мегапиксельная матрица LYT-808 с диагональю 1/1,4 дюйма и объектив 23 мм f/1,69. Камера с перископическим зумом оснащена гораздо более крупным 1/1,56-дюймовым сенсором IMX890 разрешением 50 МП и объективом 65 мм f/2,6, что соответствует Oppo Find X6 Pro. Кроме того, есть сверхширокоугольная камера с фиксированным фокусом и диафрагмой f/2,2 с разрешением 8 МП и сенсором размером 1/4,0 дюйма.

Анонсы: Realme GT5 Pro дебютировал в Китае

Realme GT5 Pro оснащен стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, сложным линейным вибромотором для превосходных тактильных ощущений и имеет степень защиты IP64 для полной защиты от пыли и брызг воды.

Также отметим что Realme GT5 Pro поддерживает управление жестами, включая жест разблокировки ладонью, который, по словам Realme, так же безопасен, как разблокировка по лицу (хотя и не так безопасен, как биометрический вариант).

Анонсы: Realme GT5 Pro дебютировал в Китае

Прием предварительных заказов уже начался, отгрузки стартуют 14 декабря. В качестве бонуса Realme включит в комплект пару Realme Buds Classic Edition 2 и предложит 100 юаней (15 долларов США) в качестве выгоды для других покупок в своем интернет-магазине в Китае. С учетом скидки модель 12/256 ГБ стоит 3 298 юаней, модель 16/256 ГБ — 3 598, модель 16/512 ГБ — 3 898 юаней. Топовая версия с объемами памяти 16 ГБ/1 ТБ стоит 4 198 юаней.

Анонсы: Realme GT5 Pro дебютировал в Китае

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

07.12. [Новинки] Слухи: Realme C67 5G представят 14 декабря / MForum.ru

28.11. [Новинки] Слухи: Для Realme GT 5 Pro подтверждена система охлаждения площадью 12 000 кв. мм / MForum.ru

22.11. [Новинки] Слухи: Realme V50 и Realme V50s представят в декабре / MForum.ru

02.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о камерах Realme GT5 Pro / MForum.ru

28.09. [Новости компаний] Розница: Big Data МТС показала - в России начали чаще обновлять смартфоны / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 6 ms, lookup=1 ms, find=5 ms

Последние сообщения в форумах

31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...
28.08.2023 17:51 ABloud Тема: Забайкальский край (ранее Читинская область и Агинский-Бурятский округ) (04.12.2007)
[Развитие сетей. Забайкальский край. МегаФон] Новую базовую станцию запустил МегаФон в забайкальской глубинке 28 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Доступ к современным цифровым ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

08.12. [Новинки] Анонсы: Infinix Smart 8 HD с очень привлекательной ценой представлен официально / MForum.ru

08.12. [Новинки] Анонсы: Redmi 13R 5G – чипсет Dimensity 6100 Plus и 50 Мп камера / MForum.ru

08.12. [Новинки] Анонсы: Realme GT5 Pro дебютировал в Китае / MForum.ru

07.12. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Samsung Galaxy A25 5G / MForum.ru

07.12. [Новинки] Слухи: Realme C67 5G представят 14 декабря / MForum.ru

06.12. [Новинки] Анонсы: Redmi 13C – 4G-смартфон на чипсете MediaTek Helio G85 / MForum.ru

06.12. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Redmi 13C 5G с чипсетом Dimensity 6100 Plus / MForum.ru

05.12. [Новинки] Слухи: Серию Vivo S18 представят 14 декабря / MForum.ru

05.12. [Новинки] Анонсы: Huawei Enjoy 70 – 6,75-дюймовый дисплей, 50 Мп камера и АКБ 6000 мАч / MForum.ru

04.12. [Новинки] Анонсы: Meizu 21 появится в продаже 5 декабря / MForum.ru

04.12. [Новинки] Слухи: Неанонсированный Nothing Phone замечен в BIS / MForum.ru

01.12. [Новинки] Анонсы: Vivo Y100i – 5G-смартфон с 512 Гб памяти / MForum.ru

01.12. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 20 представлен официально / MForum.ru

30.11. [Новинки] Слухи: iQOO работает над планшетом с экраном 8,8 дюйма / MForum.ru

29.11. [Новинки] Слухи: Huawei P70 Art получит 1-дюймовый сенсор Sony IMX989 / MForum.ru

28.11. [Новинки] Слухи: Для Realme GT 5 Pro подтверждена система охлаждения площадью 12 000 кв. мм / MForum.ru

28.11. [Новинки] Анонсы: Представлен смартфон начального уровня Tecno Spark 20C / MForum.ru

27.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфоне OnePlus 12 / MForum.ru

27.11. [Новинки] Анонсы: HTC представила зарядное устройство мощностью 65 Вт на основе нитрида галлия (GaN) / MForum.ru

24.11. [Новинки] Анонсы: Представлены ZTE Nubia Red Magic 9 Pro и Pro+ / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: