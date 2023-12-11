Анонсы: Представлен Vivo Y36i c чипсетом Dimensity 6020 и АКБ 5000 мАч

11.12.2023, MForum.ru

К выпущенным в мае Vivo Y36 4G и Y36 5G присоединился новый представитель линейки под названием Y36i.

Vivo Y36i оснащен 6,56-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением HD+ частотой обновления 90 Гц и частотой сенсорной выборки 180 Гц. Пиковая яркость составляет 840 нит. В вырезе экрана разместилась 5 Мп фронтальная камера. Основная камера сочетает сенсор разрешением 13 МП и антистробоскопический сенсор.

Vivo Y36i базируется на процессоре Dimensity 6020 дополненном 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Смартфон работает под управлением OriginOS 3.0 на базе Android 13. За автомномность отвечает АКБ емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядкой 15 Вт. Также отметим поддержку сетей 5G, боковой сканер отпечатков пальцев, USB-C и разъем для наушников 3,5 мм.

Vivo Y36i выпускается в трех цветах и указан на официальном китайском сайте Vivo по цене 1199 юаней ($170). Информации о доступности новинки вне Китая пока нет.