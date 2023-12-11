Анонсы: Realme V50 и V50s представлены официально

11.12.2023, MForum.ru

Realme незаметно пополнила свое портфолио бюджетных смартфонов для китайского рынка. Обе новинки поддерживают 5G и входят в одну серию. Причем, несмотря на разные названия, они имеют одинаковый набор характеристик и одна новинка дороже другой.

Серия Realme V50 отличается плоской рамкой и круглым модулем камеры. Толщина составляет 7,89 мм, а вес — 190 г. Обе новинки оснащены 6,72-дюймовым дисплеем с круглым вырезом под фронтальную камеру. Разрешение экрана 2400 x 1080 пикселей (FHD+), частота обновления 120 Гц и пиковый уровень яркости 680 нит.

Железо новинок базируется на чипсете MediaTek Dimensity 6100 Plus, а программная часть представляет собой оболочку Realme UI 4.0 поверх Android 13.

Тыловая камера сдвоенная. Основной сенсор 13 Мп, данные вспомогательного сенсора не раскрываются, вероятно речь идет о датчике глубины сцены. В вырезе экрана разместился 8 Мп сенсор для селфи и видеозвонков.

Также отметим боковой датчик отпечатков пальцев, разъем для наушников 3,5 мм, слот для карт MicroSD и аккумулятор емкостью 5000 мАч. Данных о мощности зарядки нет, поэтому можно предположить, что речь идет о 10 Вт или, максимум, 18 Вт.

Купить новинки можно в цветовых вариантах Purple Dawn или Midnight Black. Цена Realme V50 – 1199 / 1399 юаней за версии 6+128 и 8+256 Гб, соответственно. Realme V50s оценен в 1499 / 1799 юаней за версии с аналогичными объемами памяти.