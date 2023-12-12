Слухи: Появилась информация о Honor 90 GT

12.12.2023, MForum.ru

Известно, что Honor 90 GT появится где-то в этом месяце, но подробности об устройстве пока не появлялись. Однако, благодаря новой утечке на Weibo, информации о новинке стало немного больше.

Honor 90 GT получит сдвоенную камеру, плоскую рамку из пластика, а задняя часть смартфона будет отделана веганской кожей. В части спецификаций упомянуто о 50 Мп основном сенсоре с поддержкой OIS, чипсете Snapdragon 8 Gen 2, оперативной памяти объемом до 24 ГБ и быстрой проводной зарядке мощностью 100 Вт. Ожидается, что Honor 90 GT будет выпущен вместе с Honor X50 GT, который станет преемником прошлогоднего X40 GT.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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