Слухи: Появились подробности о Vivo S18, S18 Pro, S18e

13.12.2023, MForum.ru

Vivo планирует анонсировать смартфоны Vivo S18 и S18 Pro 27 декабря в Китае. Перед запуском компания выпустила официальные плакаты, подтверждающие чипсеты, которые будут использоваться в Vivo S18 и S18 Pro. Кроме того, инсайдер раскрыл название чипсета, который будет использовать S18e.

Как видно на плакатах, Vivo S18 будет оснащен чипсетом Snapdragon 7 Gen 3. Это тот же чип, который используется в его конкуренте, Honor 100.

Vivo S18 Pro будет оснащен чипсетом Dimensity 9200 Plus. Тот же чип в прошлом использовался в таких моделях, как Xiaomi 13T Pro, Redmi K60 Ultra, Vivo X90s и iQOO Neo 8 Pro. Согласно отчетам, S18 и S18 Pro будут поставляться в вариантах 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти, 12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ встроенной памяти и 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ встроенной памяти.

По словам китайского источника, Vivo S18e будет оснащен процессором Dimensity 7200, который также был замечен на других телефонах, таких как Vivo S17e, Vivo V27, Vivo T2 Pro 5G, iQOO Z7 Pro и Redmi Note 13. Про+.

Также информатор сообщил, что Vivo S18e получит плоский дисплей, но не упомянул его размер. Согласно отчетам, Vivo S18 и S18 Pro будут оснащаться 6,78-дюймовыми OLED-панелям с изогнутыми краями, обеспечивающими разрешение 1,5K, частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость 2800 нит.

Vivo S18 и S18 Pro оснастят аккумуляторами емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт. S18 получит двойную камеру разрешением 50 + 8 мегапикселей, тогда как версия Pro – систему с тремя камерами в конфигурации 50 + 50 + 12 мегапикселей. S18e будет оснащен батареей емкостью 4800 мАч и двойной камерой разрешением 50 + 2 Мп.