Анонсы: Представлен Honor X8b со 108 Мп камерой и 512 Гб встроенной памяти

MForum.ru
19.12.2023,
Honor анонсировала новый смартфон X-серии — X8b, предлагающий хорошие характеристики для устройства среднего класса, включая большой объем встроенной памяти и основную камеру разрешением 108 МП.
Honor X8b оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением FHD+ и пиковой яркостью до 2000 нит. На панели также имеется вырез в форме таблетки, получивший название Magic Capsule, который доставляет системные уведомления и уведомления о состоянии. Фронтальная камера на 50 МП оснащена вспышкой.
Толщина Honor X8b составляет всего 6,78 мм, весит новинка 166 граммов. Устройство оснащено чипсетом Qualcomm Snapdragon 680, дополненным 8 ГБ оперативной памяти и 128/256/512 ГБ встроенной памяти. За автономность отвечает АКБ емкостью 4500 мАч, который поддерживает быструю зарядку 35 Вт.
На задней панели расположены основная камера 108 МП, которую дополняют сверхширокоугольный объектив разрешением 5 МП и макросенсор разрешением 2 МП. ОС – Android 13 с оболочкой MagicOS 7.2.
Honor X8b выпускается в цветах Glamorous Green, Titanium Silver и Midnight Black. Цены в Малайзии начинаются от 999 малайзийских ринггитов (213 долларов США) за комплектацию 8/128 ГБ.
© Антон Печеровый,
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