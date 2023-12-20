Анонсы: Realme C67 4G со 108 Мп камерой представлен официально

20.12.2023, MForum.ru

На прошлой неделе Realme представила в Индии модель C67 с поддержкой 5G, а теперь анонсирована 4G-версия устройства, которая появилась в Индонезии. Realme C67 4G получил обновленный дизайн с основной камерой 108 МП и чипсетом Qualcomm Snapdragon 685.

На передней панели Realme C67 4G разместился 6,72-дюймовый IPS-дисплей разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. В круглом вырезе находится 8 Мп фронтальная камера. В программной части вырез камеры оформлен с помощью Mini Capsule 2.0, которая отображает уведомления и информацию о состоянии системы вокруг селфи-камеры.

В островке камер на задней панели находятся датчик Samsung ISOCELL HM6 разрешением 108 МП с возможностью 3-кратного зума, а также датчик глубины разрешением 2 МП. За автономность отвечает АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Класс защищенности Realme C67 4G – IP54 (защита от брызг). В программной части Realme C67 4G порадует Android 14 с оболочкой Realme UI 4.0 поверх него.

Realme C67 4G выпускается в зеленом Sunny Oasis и черном Black Rock. Цены на комплектацию 8/128 ГБ в Индонезии составляют 2 599 000 индонезийских рупий (168 долларов США), версия 8/256 ГБ обойдется в 2 999 000 индонезийских рупий (193 доллара США).