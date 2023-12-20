Анонсы: Realme C67 4G со 108 Мп камерой представлен официально

MForum.ru

Анонсы: Realme C67 4G со 108 Мп камерой представлен официально

20.12.2023, MForum.ru

На прошлой неделе Realme представила в Индии модель C67 с поддержкой 5G, а теперь анонсирована 4G-версия устройства, которая появилась в Индонезии. Realme C67 4G получил обновленный дизайн с основной камерой 108 МП и чипсетом Qualcomm Snapdragon 685.

Анонсы: Realme C67 4G со 108 Мп камерой представлен официально

На передней панели Realme C67 4G разместился 6,72-дюймовый IPS-дисплей разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. В круглом вырезе находится 8 Мп фронтальная камера. В программной части вырез камеры оформлен с помощью Mini Capsule 2.0, которая отображает уведомления и информацию о состоянии системы вокруг селфи-камеры.

Анонсы: Realme C67 4G со 108 Мп камерой представлен официально

В островке камер на задней панели находятся датчик Samsung ISOCELL HM6 разрешением 108 МП с возможностью 3-кратного зума, а также датчик глубины разрешением 2 МП. За автономность отвечает АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Класс защищенности Realme C67 4G – IP54 (защита от брызг). В программной части Realme C67 4G порадует Android 14 с оболочкой Realme UI 4.0 поверх него.

Анонсы: Realme C67 4G со 108 Мп камерой представлен официально

Realme C67 4G выпускается в зеленом Sunny Oasis и черном Black Rock. Цены на комплектацию 8/128 ГБ в Индонезии составляют 2 599 000 индонезийских рупий (168 долларов США), версия 8/256 ГБ обойдется в 2 999 000 индонезийских рупий (193 доллара США).

Анонсы: Realme C67 4G со 108 Мп камерой представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

11.12. [Новинки] Анонсы: Realme V50 и V50s представлены официально / MForum.ru

08.12. [Новинки] Анонсы: Realme GT5 Pro дебютировал в Китае / MForum.ru

07.12. [Новинки] Слухи: Realme C67 5G представят 14 декабря / MForum.ru

28.11. [Новинки] Слухи: Для Realme GT 5 Pro подтверждена система охлаждения площадью 12 000 кв. мм / MForum.ru

22.11. [Новинки] Слухи: Realme V50 и Realme V50s представят в декабре / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...
28.08.2023 17:51 ABloud Тема: Забайкальский край (ранее Читинская область и Агинский-Бурятский округ) (04.12.2007)
[Развитие сетей. Забайкальский край. МегаФон] Новую базовую станцию запустил МегаФон в забайкальской глубинке 28 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Доступ к современным цифровым ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

20.12. [Новинки] Слухи: Oppo подтвердила 1-дюймовый сенсор Sony LYT-900 для смартфона Find X7 / MForum.ru

20.12. [Новинки] Анонсы: Realme C67 4G со 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

19.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor X8b со 108 Мп камерой и 512 Гб встроенной памяти / MForum.ru

19.12. [Новинки] Анонсы: itel it5330 – фичефон за 1499 рупий / MForum.ru

19.12. [Новинки] Анонсы: Флагманский смартфон Nubia Z60 Ultra представлен официально / MForum.ru

18.12. [Новинки] Слухи: Honor Magic 6 получат оформление от Porsche Design / MForum.ru

18.12. [Новинки] Слухи: Появились подробности Redmi Note 13 и 13 Pro 4G / MForum.ru

15.12. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Moto G24 Power и Moto G34 / MForum.ru

15.12. [Новинки] Анонсы: Смарт-часы Fire-Boltt Armor представлены официально / MForum.ru

14.12. [Новинки] Анонсы: Lava Yuva 3 Pro представлен официально / MForum.ru

13.12. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Vivo S18, S18 Pro, S18e / MForum.ru

12.12. [Новинки] Анонсы: Состоялся глобальный дебют смарт-часов Black Shark S1 Pro / MForum.ru

12.12. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Honor 90 GT / MForum.ru

11.12. [Новинки] Анонсы: Realme V50 и V50s представлены официально / MForum.ru

11.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y36i c чипсетом Dimensity 6020 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

08.12. [Новинки] Анонсы: Infinix Smart 8 HD с очень привлекательной ценой представлен официально / MForum.ru

08.12. [Новинки] Анонсы: Redmi 13R 5G – чипсет Dimensity 6100 Plus и 50 Мп камера / MForum.ru

08.12. [Новинки] Анонсы: Realme GT5 Pro дебютировал в Китае / MForum.ru

07.12. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Samsung Galaxy A25 5G / MForum.ru

07.12. [Новинки] Слухи: Realme C67 5G представят 14 декабря / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: