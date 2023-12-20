Слухи: Oppo подтвердила 1-дюймовый сенсор Sony LYT-900 для смартфона Find X7

20.12.2023, MForum.ru

Oppo впервые официально упомянула линейку Find X7. Первый тизер показал, что серия дебютирует с LYT-900, новым 1-дюймовым сенсором от Sony. Ожидается, что этот сенсор будет использован в смартфоне Find X7 Ultra, поскольку в последних отчетах говорится, что версия Pro в новом поколении не появится.

Sony LYT-900 имеет много общих характеристик с IMX989, поэтому лучше дождаться официального анонса, чтобы увидеть разницу. По имеющейся информации, его диагональ составляет 16,384 мм, разрешение 50 МП, размер пикселя 1,6 мкм.

По данным Digital Chat Station, новая платформа выполнена по технологии 22 нм (вместо 40 нм у IMX989), что снижает энергопотребление. Также будет Dual Conversion Gain, который представляет собой автоматическую настройку между режимами с высоким и низким усилением в зависимости от изменений окружающего освещения. На практике это означает более четкие фотографии с реалистичными цветами.

На схеме Oppo Find X7 Pro показана система телеобъектива с двойным перископом. В целом, все, что Oppo сказала о LYT-900, это в основном маркетинговые разговоры. По словам производителя, Find X7 обеспечит расширенную обработку, повышенную светочувствительность и четкость изображения, а также более широкий динамический диапазон — все это обещает пользователям «непревзойденные впечатления от фотографии».