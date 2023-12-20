5G: Иртея показала решение 5G на выставке-форуме Россия

MForum.ru
20.12.2023,
На первый взгляд, представленная базовая станция 5G компании Иртея ничем не отличается от базовой станции Сколтех примерно апрельской версии, кроме отсутствия надписи Skoltech на передней панели (сравните два фото ниже). Не удивительно, в принадлежащую МТС компанию Иртею перешел костяк разработчиков из Сколтеха. Эта база способна работать с частотами 4.4-4.99 ГГц (n79), но ее можно адаптировать и под 3.5 ГГц (n78) если вдруг произойдет какое-либо нежданное чудо в российском регулировании.
базовая станция 5G компании Иртея,
фото - Олег Капранов, телеком-канал Токсичная цифра
Базовая станция 5G разработки Сколтех, апрель 2023
фото - Сколтех
Производитель заявляет поддержку скоростей до 1.5 Гбит/с и поддержку 5G + LTE. Крупносерийный выпуск заявлен с 2025 года.
Министр Максут Шадаев обещает, что в 2025 году пройдут подготовительные работы по запуску сетей 5G в России. А в 2026 году начнется активное их развертывание на отечественных базовых станциях в крупных городах России. Об этом сообщает ТАСС.
Правительство собирается дополнительно направить 3.5 млрд рублей на организацию выпуска российских BS 5G. Деньги нелишние для отрасли если их использование не привет к негативным последствиям.
С 2028 года операторы должны будут закупать для сетей связи только отечественные базовые станции. Общий объем поставок отечественных BS операторам в период с 2025 по 2030 год должен составить порядка 75 тысяч.
Это примерно вдвое меньше, чем реальная потребность в базовых станциях сотовой связи российских операторов, если исходить из объема их развертывания в предыдущие годы (до 2022). Но, учитывая сложность постановки серийного производства такого оборудования, а также то, что российское оборудование скорее всего, будет обходиться операторам существенно дороже, чем импортное, осторожные цифры понять можно.
Ключевой остается проблема с частотами.
Развитие 5G без выделения операторам значительных новых пулов частот в диапазонах до 1 ГГц, в диапазоне 1 ГГц - 8 ГГц и в диапазоне миллиметровых волн не даст каких-то существенных улучшений в виде существенного роста емкости и покрытия сетей мобильной сотовой связи. В выигрыше будут разве что B2B клиенты, которые получат возможность покупать решения p5G. И если по части оборудования определенные положительные подвижки есть, то по части частот пока что все выглядит очень скромно.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МТС развитие сетей Омская область
--
Публикации по теме:
20.11. [Новости компаний] Отечественное оборудование: МТС усиливает Иртею кадрами Сколтеха / MForum.ru
18.09. [Новости компаний] Регулирование: ФАС против индексации по формуле «инфляция + Х» / MForum.ru
08.09. [Новости компаний] Оборудование сотовой связи: Операторы тестируют оборудование зарубежных вендоров 3-го эшелона / MForum.ru
06.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон о развитии сетей - Челябинская, Саратовская, Псковская, Курганская области / MForum.ru
20.07. [Новости компаний] Оборудование: Осенью начнутся полевые тесты российских базовых станций 4G/LTE / MForum.ru
21.12. [Новинки] Слухи: Подтвержден запуск Tecno Spark 20 Pro+ в январе этого года / MForum.ru
21.12. [Новинки] Слухи: Появились рендеры Moto G 5G (2024) / MForum.ru
20.12. [Новинки] Слухи: Oppo подтвердила 1-дюймовый сенсор Sony LYT-900 для смартфона Find X7 / MForum.ru
20.12. [Новинки] Анонсы: Realme C67 4G со 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor X8b со 108 Мп камерой и 512 Гб встроенной памяти / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: itel it5330 – фичефон за 1499 рупий / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Флагманский смартфон Nubia Z60 Ultra представлен официально / MForum.ru
18.12. [Новинки] Слухи: Honor Magic 6 получат оформление от Porsche Design / MForum.ru
18.12. [Новинки] Слухи: Появились подробности Redmi Note 13 и 13 Pro 4G / MForum.ru
15.12. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Moto G24 Power и Moto G34 / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: Смарт-часы Fire-Boltt Armor представлены официально / MForum.ru
14.12. [Новинки] Анонсы: Lava Yuva 3 Pro представлен официально / MForum.ru
13.12. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Vivo S18, S18 Pro, S18e / MForum.ru
12.12. [Новинки] Анонсы: Состоялся глобальный дебют смарт-часов Black Shark S1 Pro / MForum.ru
12.12. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Honor 90 GT / MForum.ru
11.12. [Новинки] Анонсы: Realme V50 и V50s представлены официально / MForum.ru
11.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y36i c чипсетом Dimensity 6020 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Infinix Smart 8 HD с очень привлекательной ценой представлен официально / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Redmi 13R 5G – чипсет Dimensity 6100 Plus и 50 Мп камера / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Realme GT5 Pro дебютировал в Китае / MForum.ru