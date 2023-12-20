5G: Иртея показала решение 5G на выставке-форуме Россия

20.12.2023, MForum.ru

На первый взгляд, представленная базовая станция 5G компании Иртея ничем не отличается от базовой станции Сколтех примерно апрельской версии, кроме отсутствия надписи Skoltech на передней панели (сравните два фото ниже). Не удивительно, в принадлежащую МТС компанию Иртею перешел костяк разработчиков из Сколтеха. Эта база способна работать с частотами 4.4-4.99 ГГц (n79), но ее можно адаптировать и под 3.5 ГГц (n78) если вдруг произойдет какое-либо нежданное чудо в российском регулировании.



базовая станция 5G компании Иртея,

фото - Олег Капранов, телеком-канал Токсичная цифра



Базовая станция 5G разработки Сколтех, апрель 2023

фото - Сколтех

Производитель заявляет поддержку скоростей до 1.5 Гбит/с и поддержку 5G + LTE. Крупносерийный выпуск заявлен с 2025 года.

Министр Максут Шадаев обещает, что в 2025 году пройдут подготовительные работы по запуску сетей 5G в России. А в 2026 году начнется активное их развертывание на отечественных базовых станциях в крупных городах России. Об этом сообщает ТАСС.

Правительство собирается дополнительно направить 3.5 млрд рублей на организацию выпуска российских BS 5G. Деньги нелишние для отрасли если их использование не привет к негативным последствиям.

С 2028 года операторы должны будут закупать для сетей связи только отечественные базовые станции. Общий объем поставок отечественных BS операторам в период с 2025 по 2030 год должен составить порядка 75 тысяч.

Это примерно вдвое меньше, чем реальная потребность в базовых станциях сотовой связи российских операторов, если исходить из объема их развертывания в предыдущие годы (до 2022). Но, учитывая сложность постановки серийного производства такого оборудования, а также то, что российское оборудование скорее всего, будет обходиться операторам существенно дороже, чем импортное, осторожные цифры понять можно.

Ключевой остается проблема с частотами.

Развитие 5G без выделения операторам значительных новых пулов частот в диапазонах до 1 ГГц, в диапазоне 1 ГГц - 8 ГГц и в диапазоне миллиметровых волн не даст каких-то существенных улучшений в виде существенного роста емкости и покрытия сетей мобильной сотовой связи. В выигрыше будут разве что B2B клиенты, которые получат возможность покупать решения p5G. И если по части оборудования определенные положительные подвижки есть, то по части частот пока что все выглядит очень скромно.

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теги: МТС развитие сетей Омская область

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