Слухи: Подтвержден запуск Tecno Spark 20 Pro+ в январе этого года

21.12.2023, MForum.ru

Tecno запустила серию Spark 20 еще в ноябре. На текущий момент в эту серию входят Spark 20C, Spark 20 и Spark 20 Pro. В январе будущего года ее должен пополнить Spark 20 Pro+.

Spark 20 Pro+ получит изысканный дизайн с изогнутым дисплеем AMOLED, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит. Задняя панель имеет текстурированную отделку под кожу и круглое кольцо камеры, в котором расположена основная камера на 108 МП, а в вырезе на передней панели находится камера для селфи на 32 МП. Tecno также подтвердила, что устройство будет оснащено чипсетом MediaTek Helio G99 и будет поставляться с HiOS на базе Android 14.