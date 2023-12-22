Анонсы: Honor 90 GT с 24 Гб ОЗУ представлен официально

MForum.ru
22.12.2023,
Honor анонсировала смартфон Honor 90 GT. Устройство получило впечатляющие характеристики, включая прошлогодний флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 2, до 24 ГБ оперативной памяти и быструю зарядку 100 Вт.
Honor 90 GT оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 1200 x 2664 пикселей с частотой обновления 120 Гц. Панель также оснащена ШИМ-регулированием с частотой 3840 Гц, встроенным сканером отпечатков пальцев и фронтальной камерой на 16 МП, расположенной внутри круглого выреза.
На задней панели расположена основная камера на 50 МП с сенсором Sony IMX906 и оптической стабилизацией изображения, а также сверхширокоугольный объектив на 12 МП.
Основой аппаратной платформы стал чипсет Snapdragon 8 Gen 2 в сочетании с оперативной памятью объемом до 24 ГБ в топовой версии (еще есть версии с 12 и 16 Гб ОЗУ). Объем встроенного хранилища варьируется от 256 ГБ до 1 ТБ.
За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 100 Вт. В программной части Honor 90 GT работает под управление MagicOS 7.2 на базе Android 14.
Honor 90 GT выпускается в черном, синем и золотом цветах. Цены начинаются от 2599 юаней (365 долларов США) за комплектацию 12/256 ГБ и доходят до 3699 юаней (520 долларов США) за модель с 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти. Продажи в Китае стартуют 26 декабря.
© Антон Печеровый,
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