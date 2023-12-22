Анонсы: Представлен Moto G34 5G с дисплеем 120 Гц, Snapdragon 695 и 50 Мп камерой

22.12.2023, MForum.ru

Motorola представила в Китае смартфон Moto G34 5G. Устройство стоимостью менее 1000 юаней (~ 140 долларов США) предлагает дисплей с частотой 120 Гц, чипсет Snapdragon 6-й серии, 50-мегапиксельную камеру и новейшую версию Android. Также в ближайшее время ожидается европейский анонс новинки.

Moto G34 5G оснащен плоским OLED-дисплеем с круглым вырезом. Диагональ экрана 6,5 дюйма, разрешение HD+, частота обновления 120 Гц. Также отметим двойные стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Дактилоскопический сенсор разместился на боковой грани. Размеры устройства 162,7 x 74,6 x 7,99 мм, вес 179 граммов.

В фоточасти новинка получила 16-мегапиксельную фронтальную камеру и сдвоенную тыловую камеру, сочетающую основной сенсор разрешением 50 Мп с 2 Мп датчиком глубины сцены.

Внутри находится чиспет Snapdragon 695, дополненный до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 8 ГБ виртуальной памяти для эффективной многозадачности. Moto G34 5G оснащен 128 ГБ памяти UFS 2.2 и слотом для карт microSD для дополнительного хранения. В телефоне установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддерживающий зарядку мощностью 18 Вт через порт USB-C. ОС – Android 14 с оболочкой MYUI 6.0.

Цена Moto G34 5G в Китае составляет 999 юаней за версию 8 ГБ + 128 ГБ (она является единственной), которую можно будет купить черном Star Black и синем Sea Blue цветах. Если верить слухам, для Европы может появиться версия с 4 Гб ОЗУ, но по цене 189 евро.