Анонсы: Vivo Y100i Power представлен официально

MForum.ru

Анонсы: Vivo Y100i Power представлен официально

25.12.2023, MForum.ru

В ноябре Vivo представила на китайском рынке смартфон Vivo Y100i. Это устройство получило другие характеристики по сравнению с Y100i, дебютировавшим ранее в Индии. Теперь бренд вернулся с новым телефоном серии Y100 – Vivo Y100i Power предназначенным для китайского рынка.

Анонсы: Vivo Y100i Power представлен официально

Размеры Vivo Y100i Power составляют 164,64 x 75,8 x 9,1 мм, его вес 199,6 грамма. Новинка оснащена 6,64-дюймовой IPS -панелью с круглым вырезом. Разрешение экрана составляет Full HD+ 1080 x 2388 пикселей, а частота обновления 120 Гц. Новинка работает под управлением Android 13, поверх которого установлена Origin OS 3.

Вместо Dimensity 6020 и аккумулятора емкостью 5000 мАч, используемых в Y100i, Y100i Power оснащен чипом Snapdragon 6 Gen 1 и аккумулятором емкостью 6000 мАч, поддерживающим быструю зарядку 44 Вт. Новинка поставляется в единственной конфигурации – 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 512 ГБ встроенной памяти UFS 2.2. Также доступно 12 ГБ виртуальной оперативной памяти. Для отвода тепла устройство оснащено тепловой трубкой жидкостного охлаждения площадью 639 кв. мм и графитовым листом площадью 8736 кв. мм.

Разрешение фронтальной камеры Vivo Y100i Power составляет 8 Мп. Тыловая камера представлена связкой 50 Мп основного сенсора и 2 Мп датчика глубины сцены. Набор коммуникационных возможностей включает в себя SIM-карты, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS и порт USB-C.

Цена Vivo Y100i Power на китайском рынке составляет 2099 юаней (~ 295 долларов США). Новинка выпускается в трех оттенках: черном, белом и синем.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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