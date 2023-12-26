Анонсы: В Индии представлен Oppo A59 на базе Dimensity 6020

26.12.2023, MForum.ru

Кажется, Oppo очень нравится название A59, поскольку теперь компания представила второй смартфон с таким названием. Оригинал вышел в 2016 году, а новинка, кроме названия, не имеет с ним ничего общего.

Цена нового Oppo A59 составляет 14 999 индийских рупий за версию с 4 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Так же есть вариант с 6 Гб ОЗУ, который оценен в 16 999 рупий. Основа «железа» устройства – чипсет Dimensity 6020 от MediaTek.

A59 оснащен 6,56-дюймовым ЖК-экраном разрешением 720x1612 с каплевидным вырезом, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью до 720 нит. Для расширения встроенной памяти можно использовать карты microSD. Также отменим поддержку двух SIM-карт, сдвоенную тыловую камеру (13 Мп основной сенсор и 2 Мп датчик глубины сцены), 8 Мп фронтальную камеру, стереодинамики, боковой сканер отпечатков пальцев и разъемом для наушников 3,5 мм.

Емкость аккумулятор составляет 5000 мАч, поддерживается быстрая зарядка SuperVOOC мощностью 33 Вт. В программной части речь идет об Android 13 с оболочкой ColorOS 13.1. Также отметим сертификат IP54 по защите от пыли и брызг. Oppo может похвастаться тем, что A59 прошел «строгий 36-месячный тест на беглость речи», а это означает, что он «все еще будет выполнять задачи спустя годы». Продажи Oppo A59 уже начались.