Слухи: Для OnePlus 12R подтверждены АКБ емкостью 5500 мАч и экран LTPO 4.0

MForum.ru
03.01.2024,
OnePlus постоянно подогревает интерес к OnePlus 12R, анонс которого состоится 23 января. В аккаунте Indian X опубликованы тизеры подтверждающие дизайн, а сама новинка обозначена как «Smooth Beyond Belief».
Подтверждено использование дисплея LTPO 4.0, который поддерживает широкий диапазон частот обновления, включая 72 Гц и 90 Гц. OnePlus также заявляет, что у 12R самая большая батарея, когда-либо установленная в телефоне — действительно, емкость 5500 мАч примерно на 2% больше, чем у OnePlus 12.
Также известно, что диагональ экрана OnePlus 12R составит 6,78 дюйма, а для его защиты используется стекло Gorilla Glass Victus 2. В качестве чипа выбран Snapdragon 8 Gen 2, работающий в сочетании с оперативной памятью LPDDR5X объемом до 16 ГБ. Кроме того, ожидается основная камера IMX890 разрешением 50 МП, сверхширокоугольная разрешением 8 МП и 2 Мп макросенсор. Мощность быстрой зарядки составит 100 Вт.
© Антон Печеровый,
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