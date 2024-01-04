Слухи: В сети появились рендеры Samsung Galaxy A35

04.01.2024, MForum.ru

В преддверии ожидаемого запуска Galaxy S24, серия A от Samsung также становится героиней утечек. Новые рендеры раскрывают дизайн Samsung Galaxy A35.

На просочившихся рендерах A35 представлен в трех цветовых вариантах: Iceblue, Lilac и Navy. Они демонстрируют элемент дизайна, общий с A15 и A25 — отчетливый выступ «Key Island» на правой стороне, на котором расположены кнопки питания и громкости. Также видны закругленные углы и, вероятно, пластиковая рамка.

На задней панели Galaxy A35 находится вертикальная тройная камера со светодиодной вспышкой, что является обычной конструкцией для многих телефонов Samsung. Ходят слухи, что основная камера может быть улучшена до 50 МП, что на шаг выше, чем у A34 с 48 МП. Две другие камеры, возможно, 8-мегапиксельная и 5-мегапиксельная, могут остаться прежними.

Заметным обновлением Galaxy A35 является дизайн передней панели. Samsung перешла от U-образного выреза в Galaxy A34 к более современному круглому вырезу для камеры. Рамки экрана также выглядят тоньше, что является приятным улучшением. Однако нижняя рамка по-прежнему толще, чем на других сторонах.

По слухам, Galaxy A35 может базироваться на процессоре Exynos 1480, который станет основой «железа» Galaxy A55. Ожидается, что он сохранит пыле- и водонепроницаемость (рейтинг IP) и может получить батарею емкостью 5000 мАч с возможностью зарядки 25 Вт. Впрочем, это всего лишь первые утечки об этой модели, поэтому относиться к ним нужно с некоторой долей скепсиса.