Спутниковая связь: Новые антенны Starlink нарастили скорости доступа к интернету в 2 раза

MForum.ru

Спутниковая связь: Новые антенны Starlink нарастили скорости доступа к интернету в 2 раза

04.01.2024, MForum.ru

Компания SpaceX начала продажи в США спутниковых антенн 3-го поколения - по $600. Несмотря на сравнительно скромные размеры антенной панели, устройства обеспечивают скорости скачивания данных вплоть до 300 Мбит/с. В часы наибольшей нагрузки скорость падает до 100 Мбит/с. Ранее скорости в среднем не поднимались выше 150 Мбит/с, а в ЧНН могли падать до 10-50 Мбит/с.

 


фото: Starlink 

 

Стоит ли говорить о том, что такие скорости, от 100 Мбит/c, - достаточны для очень многих домохозяйств. И получить их, благодаря Starlink, можно в теории - много где на планете. Но, с учетом геополитической ситуации, далеко не везде. В частности, не в России. А жаль, ведь это могло бы помочь быстрее решать проблемы УЦН.
Что же, подождем развертывания российской спутниковой группировки Бюро 1440.

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теги: спутниковая связь спутниковый интернет LEO группировки

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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