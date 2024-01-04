Анонсы: Vivo X100 и Vivo X100 Pro представлены в Индии

04.01.2024, MForum.ru

Как и планировалось, Vivo представила в Индии свои новейшие флагманские смартфоны серии Vivo X100. Модельный ряд состоит из двух моделей: Vivo X100 и Vivo X100 Pro, которые получили много общего, а отличия заключатся в камере, АКБ и мощности быстрой зарядки. Новинки даже выглядят почти одинаково, а X100 Pro можно узнать по более крупному модулю камеры.

Серия Vivo X00 построена на основе 6,78-дюймового изогнутого LTPO OLED-дисплея. Эта 10-битная панель разрешением 2800 x 1260 пикселей (1,5K), частотой обновления 120 Гц, ШИМ-регулированием яркости 2160 Гц и пиковым уровнем яркости 3000 нит.

Аппараты базируются на чипсете MediaTek Dimensity 9300 в сочетании с оперативной памятью LPDDR5x и хранилищем UFS 4.0. Что касается программного обеспечения, новинки работают под управлением Funtouch OS 14 на базе Android 14. Также отметим класс защиты IP68 от пыли и воды, стереодинамики и встроенный в экран оптический датчик отпечатков пальцев.

Обе модели оснащены тройной камерой с технологиями Zeiss, но основной датчик и датчик масштабирования у них разные. Кроме того, в X100 используется более старый чип V2 для обработки изображений по сравнению с новейшим чипом V3 внутри X100 Pro.

Vivo X100 Pro использует 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX989 с оптической стабилизацией и 50-мегапиксельный перископический телеобъектив с 4,3-кратным увеличением и оптической стабилизацией изображения. Обычная версия оснащена 50-мегапиксельным основным датчиком Sony IMX920 с оптической стабилизацией и 64-мегапиксельной перископической камерой с оптической стабилизацией изображения.

Оба смартфона оснащены сверхширокоугольной камерой разрешением 50 МП и 32 Мп камерой для селфи. Также отметим покрытие линз Zeiss T*.

Vivo X100 питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч и поддерживает проводную зарядку мощностью 120 Вт. Vivo X100 Pro оснащен аккумулятором емкостью 5400 мАч и поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт, а также беспроводную мощностью 50 Вт. Кроме того, Vivo X100 Pro получил порт USB 3.2 Gen 1.

Цена Vivo X100 составляет 63 999 индийских рупий ($770) за вариант 12+256 Гб и 69 999 индийских рупий ($840) за версию 16+512 Гб. Купить новинку можно в черном Asteroid Black и синем Stargaze Blue. Vivo X100 Pro (только в черном цвете Asteroid Black) оценен в 89 999 рупий ($1080) за вариант 16+512 Гб.