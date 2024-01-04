Спутниковая связь: OPPO представила результаты реализации своего проекта Super Signal

MForum.ru
04.01.2024,
Основная идея проекта Super Signal - увеличить доступность связи в отдаленных, горных локациях, сельской местности, сложной городской среде и в домашних офисах. Об этом рассказывает Sparrownews.com.
Компания рассказала о реализации этого проекта на недавней встрече, посвященной развитию телекома. OPPO представила ряд новых технологий, которые поддерживает линейка устройств Find X7. Среди ключевых технологий, внедренных в телефоны линейки, компания упоминает:
🔹 поддержку AndesGPT - большой языковой модели, созданной компанией Google AI;
🔹 архитектуру tidal, разработанную Qualcomm на основе архитектуры ARMv9, предназначенная для повышения производительности и энергоэффективности мобильных процессоров. Эта архитектура реализована в процессорах Snapdragon 8 Gen 2 и 8+ Gen 2, которые были выпущены в 2023 году;
🔹 поддержку спутниковой технологии D2C (прямой сотово-спутниковой связи).
В конструкции телефонов линейки в качестве стандартной фичи - появилась поддержка технологии направленности спутниковой антенны. Это нововведение позволяет поддерживать двухрежимную функцию звонков и мобильного интернета прямой сотово-спутниковой связи.
В Oppo утверждают, что впервые в смартфонах можно звонить в режиме сотово-спутниковой связи без необходимости оглядки на определенный угол или положение смартфона. То есть в привычном нам всем варианте использования аппаратов, когда мы не задумываемся о том, как принимать звонок, а просто включаем на аппарате громкую связь, подносим его к уху или нажимаем кнопку ответа на гарнитуре.
Новая линейка Oppo по замыслу разработчиков позволит превратить опыт спутниковой связи из режиме «спутниковой рации» в режиме «сотово-спутникового телефона». Такой режим более удобен, особенно в шумных условиях. Он обещает более удобную и четкую связь, особенно в условиях чрезвычайных ситуаций.
Для улучшения приема, OPPO модернизировала поддержку низкочастотных диапазонов n28 (703-748 МГц) и n8 (850-894 МГц) за счет применения отдельной четырехдиапазонной антенны. Кроме того, было удвоено количество каналов приема низкочастотного MIMO.
Компания использовала разработанную ее специалистами модель взаимодействия электромагнитного излучения и человеческого тела с тем, чтобы минимизировать снижение уровня низкочастотного радиосигнала в ситуациях, когда аппараты Find X держат в руке или прикладывают к уху. Это обеспечило увеличение мощности сигнала примерно на 7 дБ.
Вряд ли можно сомневаться в том, что примеру OPPO вскоре последуют и другие производители смартфонов. И тогда сотово-спутниковая связь вполне может стать сравнительно массовой реальностью для всего мира уже в самые ближайшие годы, начиная с 2024 года. Будем надеяться, что постепенно она станет массово доступна и в нашей стране, пусть даже этого нам придется подождать дольше, чем жителям США и Китая.
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теги: спутниковая связь спутниковый интернет D2C прямая сотово-спутниковая связь OPPO
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