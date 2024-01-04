Анонсы: Redmi Note 13 5G получил Dimensity 6080, AMOLED-дисплей 120 Гц и 108 Мп камеру

MForum.ru
04.01.2024,
Как и планировалось, сегодня Xiaomi представила серию Redmi Note 13 в Индии. Модельный ряд состоит из трех моделей: Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro 5G и Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Новинки похожи на свои аналоги для китайского рынка, но Redmi Note 13 5G получил ряд отличий.
Redmi Note 13 5G оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с круглым вырезом камера и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Разрешение экрана 2400x1080 пикселей (FHD+), частота обновления 120 Гц и частота дискретизации касания 240 Гц. Экран поддерживает затемнение ШИМ с частотой до 1920 Гц и пиковую яркость 1000 нит.
Redmi Note 13 5G базируется на чипсете MediaTek Dimensity 6080, который дополняют оперативная память LPDDR4x и хранилище UFS 2.2. В программной части речь идет о MIUI 14 на базе Android 13.
Redmi Note 13 5G оснащен тройной камерой на задней панели, состоящей из основного датчика разрешением 108 МП, сверхширокого модуля разрешением 8 МП и 2 Мп сенсором для макросъемки. На передней панели находится селфи-камера разрешением 16 Мп.
Набор коммуникационных возможностей включает две SIM-карты, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GNSS, NFC и USB Type-C. Аппарат также оснащен разъемом для наушников 3,5 мм, двумя стереодинамиками, слотом для карт MicroSD, ИК-передатчиком и боковым датчиком отпечатков пальцев. Класс защиты от влаги IP54. Емкость АКБ – 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.
Купить в Индии Redmi Note 13 5G можно за 17 999 / 19 999 / 21 999 индийских рупий за версии 6+128 / 8+ 256 / 12+256 Гб в цветах Arctic White (белый), Stealth Black (черный) или Prism Gold (золотистый). Старт продаж – 10 января.
© Антон Печеровый,
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