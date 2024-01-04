Анонсы: Redmi Note 13 Pro 5G – чипсет Snapdragon 7s Gen 2 и экран 1.5K Dolby Vision OLED

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Анонсы: Redmi Note 13 Pro 5G – чипсет Snapdragon 7s Gen 2 и экран 1.5K Dolby Vision OLED

04.01.2024, MForum.ru

Redmi Note 13 Pro 5G получил плоский корпус и выглядит квадратным. В части защиты от воды и пыли аппарат соответствует стандарту IP54, для защиты экрана используется прочное стекло Corning Gorilla Glass Victus.

Анонсы: Redmi Note 13 Pro 5G – чипсет Snapdragon 7s Gen 2 и экран 1.5K Dolby Vision OLED

Сам дисплей представляет собой 6,67-дюймовую AMOLED-матрицу. Максимальное разрешение этого 12-битного экрана составляет 2712 x 1220 пикселей (1,5K), частота обновления 120 Гц и частота дискретизации касания 240 Гц. Панель поддерживает Dolby Vision, затемнение PWM 1920 Гц и пиковый уровень яркости 1800 нит.

Redmi Note 13 Pro 5G базируется на чипсете Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, который дополняет оперативная память LPDDR5 и хранилище UFS 3.1. В программной части речь идет о MIUI 14 на базе Android 13.

Анонсы: Redmi Note 13 Pro 5G – чипсет Snapdragon 7s Gen 2 и экран 1.5K Dolby Vision OLED

В Redmi Note 13 Pro 5G установлена селфи-камера разрешением 16 МП. Конфигурация строенной тыловой камеры включает в себя основной сенсор разрешением 200 МП с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольный модуль разрешением 8 МП и 2 Мп сенсор для макросъемки.

Из прочего отметим, две SIM-карты, 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, GNSS, NFC и USB Type-C. Новинка также оснащена разъемом для наушников 3,5 мм, двойными стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, ИК-передатчиком и встроенным в экран датчиком отпечатков пальцев. За автономность отвечает АКБ емкостью 5100 мАч с максимальной мощностью зарядки 67 Вт.

Купить Redmi Note 13 Pro 5G в цветах Midnight Black, Arctic White или Coral Purple можно по цене 25 999 / 27 999 / 29 999 индийских рупий за конфигурации 8+128/8+256/12+256 Гб, соответственно.

Анонсы: Redmi Note 13 Pro 5G – чипсет Snapdragon 7s Gen 2 и экран 1.5K Dolby Vision OLED

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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