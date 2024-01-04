Анонсы: OnePlus Ace 3 получил до 1 Тб встроенной памяти

MForum.ru
04.01.2024,
Бренд OnePlus представил первый свой смартфон модельного ряда 2024 года. Новинкой стал OnePlus Ace 3, представляющий собой улучшенную версию прошлогоднего Ace 2 с обновлениями ключевых характеристик и объемом памяти до 1 ТБ.
Ace 3 оснащен изогнутым 6,7-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением 1240 x 2772 пикселей и адаптивной частотой обновления 1–120 Гц. Панель производства BOE обеспечивает яркость до 1600 нит в автоматическом режиме и до 4500 нит пиковой яркости. Панель также может похвастаться защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2 и вырезом для фронтальной камеры разрешением 16 МП.
OnePlus Ace 3 сохранил дизайн (который дебютировал в OnePlus 11) с алюминиевой рамкой и задней панелью из матового стекла с круглым островком для камеры, который сливается с боковой рамкой. Ace 3 также получил фирменный трехступенчатый слайдер оповещений.
На задней панели находится три камеры, возглавляемые сенсором Sony IMX890 разрешением 50 МП и оптической стабилизацией изображения. К основному датчику присоединяются сверхширокоугольный объектив разрешением 8 МП и макрокамера разрешением 2 МП.
Внутри разместился чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 в сочетании с 12/16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилищем UFS 4.0 объемом до 1 ТБ.
Емкость аккумулятора 5500 мАч, поддерживается быстрая зарядка SuperVOOC мощностью 100 Вт (обещает полную зарядку от 0 до 100% за 27 минут).
OnePlus Ace 3 выпускается в черном, синем и розовом золотом цветах. Цены в Китае начинаются от 2599 юаней (365 долларов США) за версию с объемом памяти 12/256 ГБ и доходят до 3499 юаней (493 доллара США) за версию с 16 ГБ ОЗУ и хранилищем емкостью 1 ТБ. Вариант 16+512 Гб оценен в 2999 юаней. Продажи в Китае стартуют 15 января.
© Антон Печеровый,
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