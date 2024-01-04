Анонсы: Наушники OnePlus Buds 3 представлены официально

04.01.2024, MForum.ru

OnePlus представила в Китае смартфон OnePlus Ace 3. На том же мероприятии были анонсированы наушники OnePlus Buds 3. Первоначальная цена наушников составляет 499 юаней ($63), но при покупке вместе с Ace 3 их можно приобрести за 399 юаней ($56).

OnePlus Buds 3 оснащены вкладышами со стержнем и отличаются легким весом: всего 4,8 грамма каждый. Зарядный кейс имеет округлую прямоугольную форму с передним индикатором зарядки.

В части аудиовозможностей OnePlus Buds 3 выделяется своим «Ultra-Clear Coaxis Dual Unit», который включает басовый блок с композитной диафрагмой 10,4 мм. Эта установка улучшает качество звука, обеспечивая четкие и детальные высокие частоты, а также глубокие и насыщенные басы, простирающиеся до 15 Гц. Наушники имеют расширение высоких частот до 40 кГц, обеспечивая четкие и воздушные высокие частоты.

OnePlus Buds 3 оснащен активным шумоподавлением 49 дБ, основанным на системе шумоподавления AI с тремя микрофонами. Система адаптируется к различным уровням шума и эффективно подавляет нежелательные звуки, обеспечивая снижение фонового шума до 99,6%. Кроме того, наушники поддерживают LHDC 5.0, обеспечивающий высококачественный протокол передачи с частотой дискретизации 96 кГц и скоростью беспроводной передачи 1 Мбит/с для чистого звука.

Геймерам OnePlus Buds 3 предлагает улучшенные игровые возможности благодаря настраиваемым игровым звуковым эффектам, новому расширению звукового поля, трехмерным пространственным звуковым эффектам и низкой задержке 94 мс. Эти функции делают игровые звуки, такие как шаги и взрывы, более четкими и захватывающими для геймеров.

OnePlus Buds 3 обеспечивают до 44 часов использования при отключенном шумоподавлении, а всего 10 минут подзарядки добавляют 7 часов воспроизведения музыки. OnePlus Buds 3 совместим с ColorOS 11.0/Android 7.0 и более поздними версиями ОС. Для стабильного и плавного подключения поддерживается Bluetooth 5.3. Кроме того, наушники имеют класс защиты IP55 от пыли и воды, что делает их надежным выбором для различных случаев использования.

Наушники OnePlus Buds 3 доступны в двух цветах: Deep Space Grey и Sunny Blue. Наушники уже доступны для предварительного заказа в Китае. На прилавках они появятся 8 января.