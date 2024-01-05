Слухи: Индийский iQOO Neo9 Pro получит SoC Snapdragon 8 Gen 2

05.01.2024, MForum.ru

iQOO представила iQOO Neo9 и iQOO Neo9 Pro в Китае на прошлой неделе, а теперь бренд объявил, что выпустит модель Pro в Индии в феврале. Neo9 и Neo9 Pro похожи: Neo9 оснащен SoC Snapdragon 8 Gen 2, а Neo9 Pro — Dimensity 9300 Ultra. Однако индийский Neo9 Pro будет оснащен чипом Snapdragon 8 Gen 2.

Источник этой информации – сайт Amazon.in, где появилась промо-страница iQOO Neo9 Pro. Можно предположить, что индийский Neo9 Pro, поставляемый с SoC Snapdragon 8 Gen 2, представляет собой переименованный Neo9. Напомню, iQOO Neo7 Pro, выпущенный в прошлом году в Индии, представлял собой переименованный iQOO Neo7 Racing, эксклюзивный для Китая.

Если индийский Neo9 Pro является переименованным китайским Neo9, он будет оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 144 Гц и разрешением 2800x1260 пикселей, ОС Funtouch OS 14 на базе Android 14, а также оперативной памятью до 16 ГБ и хранилищем емкостью 1 ТБ. Также смартфон будет оснащен аккумулятором емкостью 5160 мАч с зарядкой 120 Вт и тремя камерами — основной 50 МП, сверхширокоугольной 8 МП и фронтальной 16 МП.

В свою очередь китайский Neo9 Pro оснащен процессором Dimensity 9300 Ultra, а также сверхширокоугольной камерой разрешением 50 Мп. Еще одним отличием станет Bluetooth 5.4 вместо Bluetooth 5.3, как у Neo9.