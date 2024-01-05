Слухи: Realme 12 Pro и 12 Pro+ замечены в TENAA

MForum.ru
05.01.2024,
Ожидается, что в этом месяце Realme представит серию смартфонов Realme 12 Pro на различных рынках. Сегодня ключевые характеристики Realme 12 Pro и 12 Pro+ были раскрыты в базе данных платформы сертификации TENAA.
Realme 12 Pro и 12 Pro+ будут оснащены 6,7-дюймовым дисплеем AMOLED FHD+ с частотой обновления 120 Гц. Разрешение фронтальных камер составит 16 Мп и 32 Мп, соответственно. На задней панели у 12 Pro и 12 Pro+ будет 50-мегапиксельная основная камера и 8-мегапиксельная камера для сверхширокоугольных снимков. Кроме того, конфигурация тыловых камер 12 Pro и 12 Pro+ будет включать в себя сенсор с телеобъективом, его разрешение составит 32 и 64 Мп, соответственно.
На китайских прилавках серия Realme 12 Pro появится с оперативной памятью объемом до 16 ГБ и встроенной памятью объемом до 1 ТБ. Ожидается, что оба телефона будут оснащены аккумулятором емкостью 5000 мАч с зарядкой до 100 Вт. В программной части речь может идти об Android 14 с оболочкой Realme UI 5. В Китае Realme 12 Pro+, скорее всего, будет стоить около 2000 юаней (~ 420 долларов США).
Несмотря на то, что данные TENAA раскрывают важную информацию, регулятор не публикует данные о чипсете. Realme 11 Pro и 11 Pro+ были оснащены чипсетом MediaTek Dimensity 7050, однако в серии Realme 12 Pro ожидаются чипсеты Qualcomm Snapdragon. По словам информатора Абхишека Ядава, Realme 12 Pro будет оснащен чипсетом Snapdragon 6 Gen 1 (используется в Vivo Y100i Power, iQOO Z8x и Honor X50), а Realme 12 Pro+ - чипсетом Snapdragon 7s Gen 2 (единственный телефон с таким же чипом — Redmi Note 13 Pro).
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
20.12. [Новинки] Анонсы: Realme C67 4G со 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
11.12. [Новинки] Анонсы: Realme V50 и V50s представлены официально / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Realme GT5 Pro дебютировал в Китае / MForum.ru
07.12. [Новинки] Слухи: Realme C67 5G представят 14 декабря / MForum.ru
28.11. [Новинки] Слухи: Для Realme GT 5 Pro подтверждена система охлаждения площадью 12 000 кв. мм / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Realme 12 Pro и 12 Pro+ замечены в TENAA / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Индийский iQOO Neo9 Pro получит SoC Snapdragon 8 Gen 2 / MForum.ru
04.01. [Новинки] Анонсы: Наушники OnePlus Buds 3 представлены официально / MForum.ru
04.01. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace 3 получил до 1 Тб встроенной памяти / MForum.ru
04.01. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 13 Pro Plus на MediaTek Dimensity 7200 Ultra с 200 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
04.01. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 13 Pro 5G – чипсет Snapdragon 7s Gen 2 и экран 1.5K Dolby Vision OLED / MForum.ru
04.01. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 13 5G получил Dimensity 6080, AMOLED-дисплей 120 Гц и 108 Мп камеру / MForum.ru
04.01. [Новинки] Слухи: В сети появились рендеры Samsung Galaxy A35 / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: Vivo X100 и Vivo X100 Pro представлены в Индии / MForum.ru
03.01. [Новинки] Слухи: Для OnePlus 12R подтверждены АКБ емкостью 5500 мАч и экран LTPO 4.0 / MForum.ru
29.12. [Новинки] Анонсы: Vivo V30 Lite 5G с 12 Гб ОЗУ представлен официально / MForum.ru
29.12. [Новинки] Анонсы: Redmi 13C 5G за 749 юаней представлен официально / MForum.ru
27.12. [Новинки] Анонсы: Nova 12 и Nova 12 Lite представлены официально / MForum.ru
27.12. [Новинки] Анонсы: Nova 12 Ultra и 12 Pro представлены официально / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: Lava Storm 5G дебютирует с Dimensity 6080 и 50 Мп камерой / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Oppo A59 на базе Dimensity 6020 / MForum.ru
25.12. [Новинки] Анонсы: Poco M6 представлен официально / MForum.ru
25.12. [Новинки] Анонсы: Vivo Y100i Power представлен официально / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto G34 5G с дисплеем 120 Гц, Snapdragon 695 и 50 Мп камерой / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: Honor 90 GT с 24 Гб ОЗУ представлен официально / MForum.ru