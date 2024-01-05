Слухи: Realme 12 Pro и 12 Pro+ замечены в TENAA

MForum.ru

Слухи: Realme 12 Pro и 12 Pro+ замечены в TENAA

05.01.2024, MForum.ru

Ожидается, что в этом месяце Realme представит серию смартфонов Realme 12 Pro на различных рынках. Сегодня ключевые характеристики Realme 12 Pro и 12 Pro+ были раскрыты в базе данных платформы сертификации TENAA.

Слухи: Realme 12 Pro и 12 Pro+ замечены в TENAA

Realme 12 Pro и 12 Pro+ будут оснащены 6,7-дюймовым дисплеем AMOLED FHD+ с частотой обновления 120 Гц. Разрешение фронтальных камер составит 16 Мп и 32 Мп, соответственно. На задней панели у 12 Pro и 12 Pro+ будет 50-мегапиксельная основная камера и 8-мегапиксельная камера для сверхширокоугольных снимков. Кроме того, конфигурация тыловых камер 12 Pro и 12 Pro+ будет включать в себя сенсор с телеобъективом, его разрешение составит 32 и 64 Мп, соответственно.

На китайских прилавках серия Realme 12 Pro появится с оперативной памятью объемом до 16 ГБ и встроенной памятью объемом до 1 ТБ. Ожидается, что оба телефона будут оснащены аккумулятором емкостью 5000 мАч с зарядкой до 100 Вт. В программной части речь может идти об Android 14 с оболочкой Realme UI 5. В Китае Realme 12 Pro+, скорее всего, будет стоить около 2000 юаней (~ 420 долларов США).

Несмотря на то, что данные TENAA раскрывают важную информацию, регулятор не публикует данные о чипсете. Realme 11 Pro и 11 Pro+ были оснащены чипсетом MediaTek Dimensity 7050, однако в серии Realme 12 Pro ожидаются чипсеты Qualcomm Snapdragon. По словам информатора Абхишека Ядава, Realme 12 Pro будет оснащен чипсетом Snapdragon 6 Gen 1 (используется в Vivo Y100i Power, iQOO Z8x и Honor X50), а Realme 12 Pro+ - чипсетом Snapdragon 7s Gen 2 (единственный телефон с таким же чипом — Redmi Note 13 Pro).

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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