Спутниковая связь: Гонка производства LEO-спутников в Китае и США

MForum.ru

Спутниковая связь: Гонка производства LEO-спутников в Китае и США

06.01.2024, MForum.ru

США и Китай вступили в очередное измерение космической гонки, «соревнуясь» в количестве ежедневно производимых спутников для низкоорбитальных спутниковых группировок. И если SpaceX уже вышел на производство 6 спутников в день, то шанхайский завод проекта G60 Starlink пока что выпускает 1 спутник за 1.5 дня. Впрочем, это только начало, нет сомнений в том, что темпы выпуска китайцы еще нарастят, - у них большие планы - группировка G60 должна будет включать около 12 тысяч космических аппаратов.

 

 

И все же дело не настолько простое, чтобы можно было стартовать сразу высокими темпами - в 2024 году шанхайский завод осилит выпуск лишь 108 аппаратов. Такими темпами американцев не догнать - SpaceX Starlink запущено уже около 5 тысяч спутников.

Как и в США, в Китае идут по пути резервирования низкоорбитальных группировок, G60 Starlink станет конкурентом национального проекта Guowang (SatNet) с планами запуска 13 тысяч спутников.

В России планы куда скромнее - если говорить о проекте Бюро 1440, то планируется запустить всего лишь 900 спутников к 2030 году, что более, чем в 10 раз меньше, чем в США или в Китае.

Отдельная тема - как запускать все эти десятки тысяч спутников? Произвести такие аппараты - дело не такое уж и хитрое, хотя и при переносе ранее штучного товара в разряд серийно производимого приходится решать множество непростых задач. Но, одно дело, наштамповать спутники, другое дело - научиться доставлять их на орбиту едва ли не ежедневно.

Впору говорить о необходимости создания ракетного конвейера «земля-орбита». В этом плане американцы явно лидируют - ракета-носитель Srarship сейчас возвращается на площадку менее чем через 10 минут после старта, при необходимости она может быть запущена повторно менее, чем через 2 часа. Спутники для D2C - не тяжелые, их запускают «пачками» в несколько десятков одновременно. По сути, это своего рода «расходный материал», как батарейки в фонарике.

Китайцы пока что только испытывают многоразовую ракету iSpace Hyperbola-2 - будут ли они в перспективе использованы для развертывания группировок спутников SatNet и G60 Starlink? Пока об этом не заявлялось - вывод первых спутников SatNet планируется осуществить одноразовыми ракетами LongMarch 6. В России есть несколько проектов многоразовых ракет (Амур-СПГ, Корона, Cosmos, Ангара-5Р, Союз-5Р), но пока что не ясно, насколько эти разработки смогут помочь с запусками спутников проекта Бюро 1440.

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теги: внеземная связь спутниковая связь низкоорбитальные группировки Starlink 

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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