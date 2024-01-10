Слухи: Vivo Pad 3 получит экран разрешением 13 дюймов

MForum.ru
10.01.2024,
Сообщается, что Vivo работает над флагманским планшетом третьего поколения Vivo Pad 3 для китайского рынка. Ожидается, что он будет выпущен вместе с серией складных телефонов Vivo X100s и Vivo X Fold 3 уже в текущем квартале. По данным Digital Chat Station экран новинки будет крупнее, чем у планшетов прошлых поколений.
Vivo Pad 2
Планшет Vivo Pad первого поколения, дебютировавший в 2022 году, имел 11-дюймовую ЖК-панель с поддержкой разрешения 1600 x 2560 пикселей. Vivo Pad 2, дебютировавший в прошлом году, предлагал разрешение 2,8K (1968 x 2800 пикселей). Последняя утечка от DCS предполагает, что Vivo Pad 3 будет оснащен более крупной 13-дюймовой ЖК-панелью разрешением 3K.
Основной «железа» Vivo Pad 3 станет чипсет Dimensity 9300. Емкость аккумулятора не сообщается, но источник говорит о поддержке быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Остальные подробности о новинке пока не раскрываются.
© Антон Печеровый,
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