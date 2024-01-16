Слухи: OnePlus 12R замечен в базе данных NBTC

MForum.ru
16.01.2024,
23 января OnePlus собирается представить серию OnePlus 12 для международного рынка. В серию входят две модели: OnePlus 12 и OnePlus 12R. OnePlus 12 уже выпущен в Китае. Модель 12R фактически представляет собой версию OnePlus Ace 3 для международного рынка.
Эта новинка уже получила одобрения от TDRA, Bluetooth SIG, SIRIM, CQC и IMDA. Недавно он появился на сайте сертификации NBTC под номером модели CPH2609. Подробностей этот регулятор не раскрывает, лишь сообщается о поддержке различных сетей, включая GSM, WCDMA, LTE и NR.
Впрочем, поскольку OnePlus 12R является глобальной версией OnePlus Ace 3, то этот смартфон получит аналогичные функции и характеристики, включая 6,78-дюймовый OLED-экран BOE X1 разрешением 1,5k (плотность изображения 450 пикселей на дюйм), яркостью 4500 нит и частотой обновления 120 Гц. Кроме того, экран оснащен ШИМ-регулированием с частотой 2160 Гц, насыщенными 10-битными цветами и поддерживает различные форматы HDR, включая HDR Vivid и HDR10+. Для защиты экрана применено Gorilla Glass Victus 2.
Уникальной особенностью OnePlus 12R является технология Rain Touch и сверхтонкий сканер отпечатков пальцев под экраном. Аппарат базируется на мощном процессоре Snapdragon 8 Gen 2 SoC и предлагает до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилище UFS 4.0 емкостью 1 ТБ.
Для фотосъемки он оснащен тройной тыловой камерой: основная камера разрешением 50 МП с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольная камера разрешением 8 МП и датчик глубины сцены разрешением 2 МП. Также имеется фронтальная камера разрешением 16 МП для селфи. Емкость АКБ 5500 мАч, мощность быстрой зарядки 100 Вт.
© Антон Печеровый,
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