Анонсы: Флагманский смартфон Galaxy S24 Ultra представлен официально

MForum.ru
18.01.2024,
Samsung представила смартфоны серии Galaxy S24. В серию вошли 3 устройства: Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra, который стал флагманом линейки.
Samsung Galaxy S24 Ultra получил действительно впечатляющий экран – речь идет о 6,8-дюймовом дисплее Dynamic AMOLED 2X разрешением QHD+ 3120 x 1440 пикселей, обеспечивающим кристально чистое и детальное изображение. Панель с плотностью пикселей 505 пикселей на дюйм и яркостью 2600 нит обеспечивает плавное визуальное восприятие с переменной частотой обновления от 1 до 120 Гц, адаптируясь к различным сценариям использования. Кроме того, он поддерживает S Pen для удобных задач, таких как ведение заметок, рисование и редактирование документов.
Samsung Galaxy S24 Ultra базируется на чипе Snapdragon 8 Gen 3, изготовленном по передовой 4-нм технологии, что позволяет обеспечивать высокую производительность при сохранении энергоэффективности. Кроме того, Snapdragon 8 Gen 3 отлично справляется со сложными задачами искусственного интеллекта благодаря своему блоку NPU, что помогает Samsung включать в серию S24 интересные функции искусственного интеллекта. Объем ОЗУ – 12 Гб, встроенной памяти - 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ (UFS 4.0).
Samsung Galaxy S24 Ultra получил четыре камеры на задней панели. Основная камера использует широкоугольный объектив с диафрагмой F1.7 и разрешением 200 мегапикселей. Второй сенсор – сверхширокоугольный, разрешением 12 мегапикселей с диафрагмой F2.2 и углом обзора 120°. Третий сенсор – 50 Мп с телеобъективом (f/3,4), поддерживающим 5-кратный оптический зум и OIS. Последний сенсор, разрешением 10 Мп, также оснащен телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом, идеально подходящий для портретной съемки и съемки крупным планом.
На передней панели Samsung Galaxy S24 Ultra находится 12-мегапиксельная селфи-камера с диафрагмой F2.2 и технологией автофокусировки Dual Pixel.
Samsung Galaxy S24 Ultra оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Super Fast Charging 45 Вт, технологией беспроводной зарядки Fast Wireless Charging 2.0 и беспроводным разделением энергии.
Размеры смартфона составляют 79 х 162,3 х 8,6 мм. Цветовая гамма модели включает в себя следующие цвета: желтый титан (Titanium Yellow), черный титан (Titanium Black), серый титан (Titanium Grey), фиолетовый титан (Titanium Purple), синий титан (Titanium Blue), зеленый титан (Titanium Green), а также оранженвый титан (Titanium Orange). Причем, три последних цвета будет предлагаться эксклюзивно на официальном сайте.
Цены Samsung Galaxy S24 Ultra составляют 1299,99 / 1419,99 /1659,99 долларов США за версии с объемом памяти 256 / 512 / 1024 Гб, соответственно.
Отдельно отметим программные функции на основе технологий искусственного интеллекта:
Круг для поиска: Быстрый поиск на основе искусственного интеллекта путем включения объектов или текста на экране. Идентифицируйте продукты, читайте текст на изображениях и быстро получайте информацию.
Живой перевод: Перевод в реальном времени на основе искусственного интеллекта для устного и письменного контента на разные языки. Мгновенный перевод разговоров, простота общения в многоязычной среде и быстрый перевод письменного контента.
Чат-помощник: Мгновенный перевод сообщений с языково-нейтральными ответами. Прямой обмен сообщениями на разных языках без копирования.
Помощник заметок: Редактируйте и обобщайте заметки, организуйте их по разделам или заголовкам. Предоставляет сводку заметок и организует заметки по структуре.
Помощник по записи голоса: Преобразует записанный звук в текст, идентифицируя отдельных говорящих. Преобразует голосовые записи в письменные стенограммы с мгновенным переводом и обобщением.
© Антон Печеровый,
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