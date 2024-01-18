Анонсы: Samsung Galaxy S24+ и Galaxy S24 получат 7 лет программной поддержки

18.01.2024, MForum.ru

Серия Samsung Galaxy S24 призвана доказать, что за искусственным интеллектом будущее. Впрочем, есть и более понятные обновления. В частности, все смартфоны серии получили экраны LTPO с переменной частотой обновления 1–120 Гц. В телефонах линейки Ultra они использовались и ранее, но для покупателей базовой версии или варианта Plus это стало важным обновлением.

Кроме того, Samsung Galaxy S24+ получил еще одно обновление — разрешение его экрана выросло до QHD+. Плоский 6,7-дюймовый дисплей приближает впечатления к Ultra за более низкую цену. Телефон примерно того же размера, что и S23+ (на 0,3 мм уже, на 0,7 мм выше, на 0,1 мм толще) и весит столько же, но имеет дисплей на десятую часть дюйма больше, как и емкость аккумулятора (выросла на 200 мАч, до4900 мАч).

Что касается базового Samsung Galaxy S24, этот смартфон оснащен 6,2-дюймовым дисплеем разрешением FHD+. Как уже упоминалось, технология экрана LTPO с переменной частотой обновления 1–120 Гц. Также отметим, что трио S24 может похвастаться максимальной яркостью 2600 нит с технологией Vision Booster (дисплеи предыдущего поколения S23 достигли максимума в 1750 нит).

Что касается конструкции, S24 и S24+ используют алюминий (в отличие от Ultra, у которого теперь титановая рама) и прошлогоднее стекло Gorilla Glass Victus 2. Как и ожидалось, степень защиты от пыли и воды соответствует стандарту IP68.

Фоточасть Samsung Galaxy S24+ и Galaxy S24 включает в себя основной сенсор разрешением 50 МП (объектив f/1,8 с оптической стабилизацией изображения), сверхширокоугольный сенсор 12 МП (120°) и 10 Мп сенсор с телефотообъективом и 3-кратным зумом (f/2,4). Фронтальная камера оснащена сенсором на 12 МП (f/2,4). 2.2 80°), здесь никаких изменений относительно Ultra нет.

Емкость АКБ Samsung Galaxy S24 – 4000 мАч, мощность быстрой зарядки – 25 Вт, беспроводная зарядка – 15 Вт. Для Galaxy S24+ речь идет об АКБ емкостью 4900 мАч с проводной зарядкой 45 Вт и беспроводной зарядкой Qi мощностью 15 Вт. При использовании совместимого зарядного устройства S24 заряжается до 50% за 30 минут, а S24+ — до 65% за тот же промежуток времени.

Другим важным изменением является то, что все конфигурации S24+ получили 12 ГБ оперативной памяти, как и смартфоны линейки Ultra. В части объемов встроенного хранилища выбор идет между 256 и 512 Гб, что также соответствует Ultra, за исключением версии с 1 Тб памяти. Объем ОЗУ базовой модели Samsung S24 – 8 Гб, встроенной памяти в этом смартфоне 128 или 256 Гб.

Все версии Samsung S24 Ultra будут использовать исключительно процессор Snapdragon 8 Gen 3, а Galaxy, S24 и S24+ получат его только в некоторых регионах. На остальных рынках речь идет о новом чипсете Exynos 2400. Впрочем, до появления тестов делать какие-либо выводы не стоит.

На рынок новинки выходят с Android 14 и One UI 6.1 из коробки, а срок программной поддержки составляет 7 лет. Причем, речь идет именно об обновлении ОС в течение этого срока, а не только обновлениях в части безопасности.

Стоимость Galaxy S24 начинается от 800 долларов США за версию с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти, Galaxy S24+ оценен от 1000 долларов США за вариант с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.