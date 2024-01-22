Слухи: Неизвестный телефон iQOO получит новый чип Snapdragon SM8365

22.01.2024, MForum.ru

В разработке у iQOO находится новое устройство, которое будет базироваться на пока не анонсированном чипсете Snapdragon. Но некоторые ключевые характеристики новой модели уже известны.

iQOO 12 & Neo 9

Информация о грядущем телефоне китайского производителя смартфонов была опубликована известным информатором Digital Chat Station на Weibo. Бренд работает над новым устройством, которое будет оснащено еще не выпущенным чипсетом Qualcomm – Snapdragon SM8365. По слухам, речь идет о процессоре Snapdragon 7+ Gen 3.

Если устройство действительно оснащено SoC Snapdragon 7+ Gen 3, то стоит ожидать графический чип Adreno 740. В процессорной части ожидается, что чипсет будет включать в себя основные ядра Cortex X4, Cortex A720 и Cortex A520.

Согласно предыдущей утечке, загадочный телефон iQOO оснастят плоским OLED-дисплеем 8T LTPO с поддержкой разрешения Full HD+. Также источники упоминают, что iQOO может поддерживать впечатляющую проводную быструю зарядку мощностью 120 Вт.

По данным Digital Chat Station этот телефон iQOO будет оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч и пластиковой средней рамкой. Чипсет может работать в паре с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилищем UFS 4.0 емкостью 1 ТБ. В модельном ряду iQOO аппарат может относиться к серии Neo, но на данный момент это еще не подтверждено.