Слухи: Неизвестный телефон iQOO получит новый чип Snapdragon SM8365

MForum.ru
22.01.2024,
В разработке у iQOO находится новое устройство, которое будет базироваться на пока не анонсированном чипсете Snapdragon. Но некоторые ключевые характеристики новой модели уже известны.
iQOO 12 & Neo 9
Информация о грядущем телефоне китайского производителя смартфонов была опубликована известным информатором Digital Chat Station на Weibo. Бренд работает над новым устройством, которое будет оснащено еще не выпущенным чипсетом Qualcomm – Snapdragon SM8365. По слухам, речь идет о процессоре Snapdragon 7+ Gen 3.
Если устройство действительно оснащено SoC Snapdragon 7+ Gen 3, то стоит ожидать графический чип Adreno 740. В процессорной части ожидается, что чипсет будет включать в себя основные ядра Cortex X4, Cortex A720 и Cortex A520.
Согласно предыдущей утечке, загадочный телефон iQOO оснастят плоским OLED-дисплеем 8T LTPO с поддержкой разрешения Full HD+. Также источники упоминают, что iQOO может поддерживать впечатляющую проводную быструю зарядку мощностью 120 Вт.
По данным Digital Chat Station этот телефон iQOO будет оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч и пластиковой средней рамкой. Чипсет может работать в паре с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилищем UFS 4.0 емкостью 1 ТБ. В модельном ряду iQOO аппарат может относиться к серии Neo, но на данный момент это еще не подтверждено.
© Антон Печеровый,
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