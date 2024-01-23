Слухи: Появилась информация о флагманском чипсете Exynos 2500

23.01.2024, MForum.ru

Основой «железа» смартфонов Galaxy S24 и Galaxy S24+ на ряде рынков стал чипсет Exynos 2400, разработанный самим Samsung. Аналогичный подход будет использоваться и в Galaxy S25, сердцем которого станет Exynos 2500, некоторая информация о котором уже появилась в сети.

Предполагается, что Exynos 2500 сохранит 10-ядерную конфигурацию Exynos 2400, но 2500 будет использовать будущие ядра процессора ARM. Он будет производиться по 3-нм техпроцессу Samsung второго поколения (3 нм GAP/SF3). И это, очевидно, лучше нынешнего 3-нм техпроцесс TSMC по площади и эффективности.

Ожидается, что процессор Exynos 2500 оснащен одним ядром Cortex-X5 с тактовой частотой 3,2 ГГц или более, тремя ядрами Cortex-A730 с тактовой частотой от 2,3 до 2,5 ГГц, двумя дополнительными ядрами Cortex-A730 и четырьмя ядрами Cortex-A520, ориентированными на эффективность.

По слухам ядро Cortex-X5 превосходит по производительности новейшее ядро процессора Apple. Так что Exynos 2500 действительно может оказаться очень интересным чипом с точки зрения производительности. Как это будет с эффективностью, еще неизвестно. Впрочем, до релиза пройдет еще много времени, а значит у Samsung есть время для решения этой задачи.

Что касается графического процессора, Exynos 2500 может использовать процессор Xclipse 950 на базе RDNA от AMD, что является шагом вперед по сравнению с Xclipse 940 в Exynos 2400 — и он уже побеждает Snapdragon 8 Gen 3 в трассировке лучей. Поскольку Exynos 2400 кажется довольно близким к Snapdragon 8 Gen 3 в тестах, 2500 с его улучшениями может создать ситуацию, когда Exynos снова окажется, по крайней мере, на одном уровне со Snapdragon, спустя много-много лет.