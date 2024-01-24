Анонсы: Moto G04 и Moto G24 представлены официально

24.01.2024, MForum.ru

Motorola анонсировала в Европе два новых доступных телефона Moto G — Moto G04 и Moto G24. Оба телефона оснащены 6,6-дюймовыми IPS-дисплеями с частотой обновления 90 Гц, Android 14 с оболочкой Motorola MyUX, батареями емкостью 5000 мАч и пластиковыми рамками.

Moto G04 базируется на чипсете Unisoc T606 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Moto G24 оснащен процессором MediaTek Helio G85, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Дактилоскопические сенсоры находятся на боковом торце. Moto G04 оснащен основной камерой разрешением 16 Мп и 5 Мп камерой для сэлфи. Moto G24 оснащен основной камерой разрешением 50 Мп, которую дополняет макрокамера на 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры этого смартфона – 8 Мп. Moto G04 выпускается в темно-сером Concord Black, зеленом Sea Green, синем Satin Blue и оранжевом Sunrise Orange. Цена начинается от 119 евро. Moto G24 выпускается в темно-сером Matte Charcoal, зеленом Ice Green, фиолетовом Blueberry и розовом Pink Lavender по цене от 129 евро.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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