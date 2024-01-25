Слухи: Раскрыты спецификации Moto G24 Power

25.01.2024, MForum.ru

Motorola India недавно объявила, что представит смартфон Moto G24 Power 30 января. Новинка похожа на недавно представленный Moto G24, но получила ряд отличий.

Габариты Moto G24 Power – 163,49 x 74,53 x 8,99 мм, вес 197 граммов. Новинка получила водоотталкивающий корпус со степенью защиты IP52 и оснащена 6,6-дюймовым IPS -дисплеем с круглым вырезом под 16 Мп фронтальную камеру. Разрешение экрана HD+, частота обновления 90 Гц.

Основа аппаратной платформы Moto G24 Power – чипсет Helio G85, который дополняют 4 или 8 Гб ОЗУ и 128 либо 256 Гб встроенной памяти. В программной части речь идет об ОС Android 14. Одной из главных особенностей G24 Power является аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

На задней панели устройства расположены 50-мегапиксельная основная и 2-мегапиксельная камера для макросъемки. Также отметим, что Moto G24 Power оснащен системой из двух динамиков с поддержкой Dolby Atmos и дактилоскопическим сенсором на боковом торце. Из прочего упомянем слоты для двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, слот для карты microSD, порт USB-C и аудиоразъем 3,5 мм.

Официальной информации о цене Moto G24 Power пока нет. Цветовая гамма модели будет включать в себя оттенки Ink Blue и Glacier Blue.